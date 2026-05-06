На 87 години почина Тед Търнър, създателят на CNN

На 87 години почина създателят на CNN и 24-часовите телевизионни новини Тед Търнър.

Смъртта му беше потвърдена от Филип Евънс, говорител на семейството. През 2018 г. Търнър съобщи, че страда от деменция с телца на Леви - прогресивно мозъчно заболяване.

Най-известното му творение беше CNN, Cable News Network, която през 1980 г. преобърна телевизионната журналистика, като започна да излъчва новини 24 часа в денонощието. По-късно този модел беше последван и от други медии. Бизнесът на Търнър обаче далеч не се изчерпваше с CNN, а влиянието му върху американската култура беше огромно.

Като продължение на CNN той създаде CNN Headline News и CNN International. Търнър разви кабелната и сателитна спортно-развлекателна станция, станала известна като TBS, от която по-късно се появи и сестринският канал TNT. И двата канала продължават да достигат до милиони домакинства.

През 1985 г. той купи за 1,5 млрд. долара филмовата библиотека на студиото MGM, а девет години по-късно създаде канала Turner Classic Movies, TCM. По подобен начин придоби и анимационния каталог на Hanna-Barbera, върху който през 1992 г. изгради Cartoon Network. През 1996 г. обедини Turner Broadcasting System с Time Warner, създавайки една от най-големите медийни компании в света.

Търнър остави следа и извън медиите. През 1977 г. той беше капитан на яхтата, спечелила America’s Cup. Като собственик на бейзболния отбор Atlanta Braves той осигури на клуба широко национално присъствие чрез собствените си телевизионни канали. |