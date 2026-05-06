БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На 87 години почина Тед Търнър, създателят на CNN

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Запази

През 2018 г. Търнър съобщи, че страда от деменция с телца на Леви - прогресивно мозъчно заболяване

Тед Търнър
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

На 87 години почина създателят на CNN и 24-часовите телевизионни новини Тед Търнър.

Смъртта му беше потвърдена от Филип Евънс, говорител на семейството. През 2018 г. Търнър съобщи, че страда от деменция с телца на Леви - прогресивно мозъчно заболяване.

Най-известното му творение беше CNN, Cable News Network, която през 1980 г. преобърна телевизионната журналистика, като започна да излъчва новини 24 часа в денонощието. По-късно този модел беше последван и от други медии. Бизнесът на Търнър обаче далеч не се изчерпваше с CNN, а влиянието му върху американската култура беше огромно.

Като продължение на CNN той създаде CNN Headline News и CNN International. Търнър разви кабелната и сателитна спортно-развлекателна станция, станала известна като TBS, от която по-късно се появи и сестринският канал TNT. И двата канала продължават да достигат до милиони домакинства.

През 1985 г. той купи за 1,5 млрд. долара филмовата библиотека на студиото MGM, а девет години по-късно създаде канала Turner Classic Movies, TCM. По подобен начин придоби и анимационния каталог на Hanna-Barbera, върху който през 1992 г. изгради Cartoon Network. През 1996 г. обедини Turner Broadcasting System с Time Warner, създавайки една от най-големите медийни компании в света.

Търнър остави следа и извън медиите. През 1977 г. той беше капитан на яхтата, спечелила America’s Cup. Като собственик на бейзболния отбор Atlanta Braves той осигури на клуба широко национално присъствие чрез собствените си телевизионни канали. |

#основател на CNN #Тед Търнър #починал

Последвайте ни

ТОП 24

"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" – кога ще заработи системата?
1
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска...
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
2
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
НА ЖИВО: Представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026
3
НА ЖИВО: Представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Ормузкия проток
4
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в...
Американският пилот майор Джейсън Ройко, който обучава български пилоти
5
Американският пилот майор Джейсън Ройко, който обучава български...
Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на финал в Шампионската лига
6
Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Коя е Михаела Доцова?
2
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
4
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
6
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...

Още от: Любопитно

Деми Мур, Клои Чжао и Стелан Скарсгард ще са част от журито на кинофестивала в Кан
Деми Мур, Клои Чжао и Стелан Скарсгард ще са част от журито на кинофестивала в Кан
Марина Абрамович откри във Венеция изложба с кости и кристали Марина Абрамович откри във Венеция изложба с кости и кристали
Чете се за: 02:30 мин.
Бургас посреща старта на Джиро Д`Италия с впечатляваща пясъчна фигура (СНИМКИ) Бургас посреща старта на Джиро Д`Италия с впечатляваща пясъчна фигура (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
Неочакван музикален тандем: Еманюел Макрон и Никол Пашинян изпълняват Азнавур Неочакван музикален тандем: Еманюел Макрон и Никол Пашинян изпълняват Азнавур
Чете се за: 00:37 мин.
Раздадоха наградите "Пулицър" Раздадоха наградите "Пулицър"
Чете се за: 01:02 мин.
Недоволство заради участието на Джеф Безос на Мет Гала в Ню Йорк Недоволство заради участието на Джеф Безос на Мет Гала в Ню Йорк
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните знамена, военна авиация прелетя над София
Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ) Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза
Чете се за: 03:52 мин.
САЩ и Канада
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Андрей Гюров: Днес е ден на смелите воини. На мъжете и жените,...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Мисията за наблюдение на изборите - взети са адекватни мерки за...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ