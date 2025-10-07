Италия ще внесе предложение за олимпийско примирие по време на Зимните игри

Италия ще внесе официално предложение до ООН за олимпийско примирие по време на Зимните олимпийски игри през 2026 година в Милано и Кортина д'Ампецо. Новината потвърди италианският външен министър Антонио Таяни.

"Рим и Италия винаги са се застъпвали за мир, развитие и растеж. В светлината на Олимпийските игри в Милано и Кортина ще внесем предложение до ООН за олимпийско примирие във всички зони на военните действия, включително Украйна и Близкия изток", цитира думите му агенция АНСА.

25-ите Зимни олимпийски игри ще се проведат в Италия през февруари 2026 година.