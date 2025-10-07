БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кога ще пуснат парното в София?
Чете се за: 01:10 мин.
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони,...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Италия ще внесе предложение за олимпийско примирие по време на Зимните игри

Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
25-ите Зимни олимпийски игри ще се проведат през февруари 2026 година.

Италия ще внесе официално предложение до ООН за олимпийско примирие по време на Зимните олимпийски игри през 2026 година в Милано и Кортина д'Ампецо. Новината потвърди италианският външен министър Антонио Таяни.

"Рим и Италия винаги са се застъпвали за мир, развитие и растеж. В светлината на Олимпийските игри в Милано и Кортина ще внесем предложение до ООН за олимпийско примирие във всички зони на военните действия, включително Украйна и Близкия изток", цитира думите му агенция АНСА.

25-ите Зимни олимпийски игри ще се проведат в Италия през февруари 2026 година.

Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Анджей Баргел направи първото в света спускане със ски от Еверест без допълнителен кислород Анджей Баргел направи първото в света спускане със ски от Еверест без допълнителен кислород
Чете се за: 04:25 мин.
Официално: Руснаците ще се състезават под неутрален статут и в Милано/Кортина Официално: Руснаците ще се състезават под неутрален статут и в Милано/Кортина
Чете се за: 01:02 мин.
Кърсти Ковънтри: Олимпийското село в Милано е зашеметяващо Кърсти Ковънтри: Олимпийското село в Милано е зашеметяващо
Чете се за: 01:25 мин.
Весела Лечева: МОК може да ни санкционира да дефилираме без български флаг на Зимните олимпийски игри Весела Лечева: МОК може да ни санкционира да дефилираме без български флаг на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 05:15 мин.
Олимпийска шампионка по ски бягане с положителна допинг проба Олимпийска шампионка по ски бягане с положителна допинг проба
Чете се за: 00:47 мин.

