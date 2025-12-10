БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протест в Триъгълника на властта под надслов:...
КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София

от БНТ
Чете се за: 03:07 мин.
Регионални
Ивайло Мирчев от ПП–ДБ писа в социалните мрежи, че нарушенията в мрежата са целенасочени

Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията на депутати, че мобилният сигнал в района на Ларгото е бил умишлено заглушаван по време на протестите. Според проверките, извършени в неделя следобед, не са установени никакви смущения в обхвата. Ивайло Мирчев от ПП–ДБ писа в социалните мрежи, че нарушенията в мрежата са целенасочени.

"Във връзка с твърденията на депутати по време на дебата за вот на недоверие към правителството в Народното събрание, че „мобилният сигнал на Ларгото е изкуствено заглушен или претоварен заради протеста“ Комисията за регулиране на съобщенията информира следното:

От 12 часа до 17 часа на 10 декември екипи на Главна Дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ в КРС извършваха замервания и задълбочена проверка на местата, на които се планират протестни действия тази вечер. Техническата проверка установи, че към този момент не се наблюдават каквито и да е смущения на обхвата, като качеството на връзката и покритието са нормални.

Няма „заглушаване на сигнала“. КРС е длъжна да отбележи, че когато има струпване на много хора на едно място, както и при излъчване „на живо“ от различни медии едновременно, могат да бъдат изпитани затруднения при свързване, заради претоварване на клетките на мобилните предприятия, които невинаги могат да бъдат разрешени изцяло чрез допълнителни технически съоръжения", пишат от Комисията за регулиране на съобщенията.

"Докато ние призоваваме мобилните оператори да сложат допълнителни мобилни клетки, а единият дори го прави... Та точно в този момент държавата изпраща РЗИ на протеста, които идват да замерват електромагнитните вълни, за да опазят видиш ли здравето на протестиращите и опитват да отстранят допълнителната мобилна клетка.

Целият ден има ясни индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал, но по това не се предприема нищо. И към този момент има проблеми с него.

Целта на цялото това усилие е протестиращите да не могат да качват в социалните мрежи видеа и снимки в реално време. На предните два протеста успяха и го направиха. Този път от сутринта следим параметрите на мрежата и индикациите са ясни - смущенията са умишлени", пише във фейсбук Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

По късно стана ясно, че във връзка с постъпил сигнал в Столичната Регионална здравна инспекция за поставена неправомерно станция на мобилен оператор, инспекторите на Инспекцията са направили проверка на място пл. "Независивост" и са съставили констативен протокол и в момента данните се обработват.

#сигнал на мобилни оператори #Ивайло Мирчев #Комисия за регулиране на съобщенията

