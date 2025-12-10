БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Протест в Триъгълника на властта
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Протест в Триъгълника на властта

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Той е под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Тази вечер в различни градове на страната се провеждат протести против управлението и за приемането на бюджета за 2026-та, в който да има справедливо разпределение на държавните средства.

Протестите издигат призив и за оставка на правителството. В София демонстрацията е в Триъгълника на властта и пред БНБ.

За да се избегнат безредици, в анонса на протеста едни от организаторите от ПП-ДБ казват, че шествия по столичните улици не се предвиждат.

Днес темата за доверието в кабинета беше тема и в парламента.

По искане на "Продължаваме промяната-Демократична България" парламентът обсъди шестия вот на недоверие към кабинета Желязков. Гласуването ще бъде утре.

снимки: БГНЕС

Протестиращите казват, че искат оставката на правителството на Росен Желязков, те са на мнение, че този кабинет се управлява от Борисов и Пеевски.

Датата на протеста не е избрана случайно - тя е във връзка с шестия вот на недоверие към кабинета. Организаторите имат амбицията този протест да е още по-мащабен от този през изминалата седмица.

До розовото прасе-касичка се появи и един жълт диван, който беше озаглавен "диван, диван" с препратка към името на Байрам Байрам.

От ПП-ДБ призоваха лидерът на ИТН Слави Трифонов да оттегли своята подкрепа от кабинета.

Вижте повече в преките включвания на Милена Кирова, Виктор Борисов и Тихомир Игнатов

#Триъгълника на властта #Недоволство #антиправителствен протест #оставка

