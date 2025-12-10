Шестият вот на недоверие: Как протичат дебатите в парламента?

Дебатите по шестия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков започнаха в парламента. Вносители са ПП-ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Темата на вота е "Провал в икономическата политика". До поредното искане за оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

Божидар Божанов, зам.-председател на ПГ на ПП-ДБ: "Заради политическия паразит Делян Пеевски, който изсмуква легитимността от всяка власт и изважда десетки хиляди хора по улиците. А какво общо има това с икономиката, сигурно ще попитате, икономиката страда от прекомерната държавна намеса с корупционен корен. Икономиката страда от липса на справедливо правосъдие. Икономиката страда от рейдърството чрез репресивните органи под контрола на Пеевски." Ахмед Вранчев, народен представител от ПГ на "Алианс за права и свободи": "Превръщането на България в държава с главно "Д". Държава, в която икономическите процеси не се управляват от Министерския съвет, не се определят от закони, не се водят от прозрачни правила, а от едно задкулисие, от един парламентарен кабинет, от една корпулентна фигура. В тази държава с главно "Д" икономиката няма общи правила, има избирателни правила. Инвестициите нямат критерии, имат разрешение или забрана. Ресурсите не се разпределят чрез политики, разпределят се чрез лоялност." Цончо Ганев, народен представител от ПГ на "Възраждане": "Продължи това правителство да изпълнява и позорните си ангажименти спрямо една терористична държава, каквато в момента е Украйна. Защото тя се управлява от една фашистка хунта и води война, която унищожава собственото си население. Стигна се до ситуация, при която само преди дни от ЕК поискаха България да бъде гарант за 2 милиарда и 400 милиона лева." Мария Илиева, народен представител от ПГ на "Величие": "Това правителство няма дългосрочна икономическа стратегия. България няма визия за развитието на икономиката и управлението действа от криза в криза, без ясен хоризонт, без ясни реформи и без посока." Александър Иванов, народен представител от ПГ на ГЕРБ - СДС: "От миналия петък и от внасянето на преработения бюджет, този понеделник, 80% от вота и мотивите ви към него са несъстоятелни. Когато говорим за административната тежест по отношение на СУПТО и плановете за увеличение на данъци се отмениха. Така че в голямата си част вашите мотиви са несъстоятелни. Два дни преди да бъде внесен вотът на недоверие дойде една новина, а именно Евростат изнесе, че България се нарежда след водещите държави в ЕС по ръст на икономиката си. Така че колеги, не казвайте какво не сте направили вие, кажете как може да се работи конструктивно за българската държава, защото продължава да седи въпросът пред мен и като гражданин, и като народен представител, ако правителството падне на прага на еврозоната, какво после?" Манол Пейков, народен представител от ПГ на ПП-ДБ: "Предлагаме да махнете антуража на Пеевски и да отстраните охраната му и да му вземете мерцедесите за 1 милион, защото тези пари от охраната, ако се разпределят на българските лекари или пенсионери, сигурно ще са по 10 лева на човек. Предлагаме да сте по-малко арогантни. Това, което се опитваме да направим е да опитомим държавата си и ние няма да спрем, ние ще продължаваме. А ако правителството падне, това ще е изцяло ваша заслуга, няма да е наша."

Дебатът навлезе и в същината на аргументите за икономическата политика на правителството. На част от критиките за това, че 45% от брутния вътрешен продукт ще се преразпределят през държавния бюджет, отговори и финансовият министър Теменужка Петкова. Тя обясни, че първо от тези средства, които се преразпределят, трябва да бъдат извадени средствата, които идват по европейски програми като грантове и тогава ще се види, че преразпределението е 40.1%. В същото време Петкова обясни, че през последните две години общото преразпределение е завишено заради Плана за възстановяване и устойчивост и това няма да бъде така след края на 2026 година.