НА ЖИВО: Шести вот на недоверие: Депутатите дебатират искането за оставка на кабинета "Желязков"

У нас
Сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни за свалянето на правителството

Дебатите по шестия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков започнаха в парламента.

Вносители са ПП-ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Темата на вота е "Провал в икономическата политика".

До поредното искане за оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

От ПП-ДБ обясниха, че точно водената от кабинета икономическа политика е изкарала толкова много хора на протест.

Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също обяви, че оставката на кабинета не е на дневен ред.

Сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни за свалянето на правителството.

Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите.

