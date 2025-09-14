Ива Йович и Емилиана Аранго ще спорят за титлата на турнира в Гуадалахара

Ива Йович от САЩ и колумбийката Емилиана Аранго ще спорят за титлата на турнира по тенис за жени WТА 500 на твърди кортове в Гуадалахара (Мексико) с награден фонд над 1 милион долара.

Емилиана Аранго се наложи над Елза Жакмо от Франция – 6:4, 7:5. Двубоят продължи 1:53 часа. Преди поражението на полуфиналите Жакмо отстрани последователно първата в схемата на състезанието Елизе Мертенс Мертенс (Белгия), както и шестата поставена Татяна Мария от Германия.

17-годишната Ива Йович (САЩ) продължи впечатляващото си представяне, елиминирайки Никола Бартункова от Чехия с 6:3, 6:7 (5), 6:3 и да достигне за първи път в кариерата си до финал на турнир от WТА.