ИЗВЕСТИЯ

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: Това не е партиен кабинет, защото в него има бивши министри на Борисов

Оставката на Стоил Цицелков като вицепремиер по честни избори е правилна, смята той

Снимка: БНТ
Това правителство е на Андрей Гюров и като служебен премиер си е избирал министрите, а президентът Илияна Йотова по Конституция издава съответния указ. Всички партии по време на консултациите, извън тези, които са в модела "Борисов - Пеевски" посочиха г-н Гюров като най-добрия вариант за премиер. От тук нататък това е изборът и г-н Гюров направи една много прилична селекция от доказани професионалисти. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

По думите му, не може да се каже, че има партиен кабинет, защото в него има бивши министри на Бойко Борисов, има доста хора, които са свързани с ГЕРБ:

"Има министър на ГЕРБ от последното правителство. Доста находчиво от гледна точка на това, че в армията има приоритети, които са национални и всички партии сме на едно мнение. Да се запази сегашният министър е добър ход. Така, че има професионалисти и сега те трябва да си изпълнят задачата."

Според него, те са политическа формация и носят отговорност за страната, защото са в парламента и упражняват парламентарен контрол според промените в Конституцията на това правителство и най-нормално е всички да носят отговорност за страната.

"Това си е избор на самия служебен премиер, той си носи отговорност и до момента доста добре се справя в тези задачи. Няма партийни квоти и аз такива не виждам. Вижда обаче вътре две турски имена - Корман Исмаилов и Хасан Адемов. Всички в парламента знаят, че Адемов е един от най-добрите експерти в областта на социалните науки и винаги се е приемал чисто експертно в Народното събрание доста уважавано. Това е интересен ход на премиера", посочи Мирчев.

Той смята, че това е жест към тази общност, защото тя има място в българската политика и в управлението.

По отношение на назначаването на Стоил Цицелков за вицепремиер по честни избори, Ивайло Мирчев каза, че юридически погледнато няма гаф:

"В морален план обаче, мисля че беше добре, че г-н Цицелков подаде своята оставка, тъй като трябва да е ясно, че честните избори са приоритет - те са приоритет очевидно за г-жа Йотова, за служебния премиер, за нас също са приоритет и затова направихме платформата "Ти броиш", за да може и гражданите да се включат в опазването на вота. От тази гледна точка оставката е правилна", обясни Мирчев.

Той определи ходовете и стъпките на правосъдния министър като много правилни за искането към ВСС да разгледа въпроса с назначаването на вр. и.ф. главен прокурор.

Вижте целия разговор във видеото

