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141 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Ивайло Мирчев: Съединението е моментът, в който България не чака разрешение

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Ивайло Мирчев: Съединението е моментът, в който България не чака разрешение
Снимка: БТА
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Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 г. българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да го защитят. Русия не подкрепя извършеното Съединение. Това пише в профила си във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"В отговор отзовава военния министър и руските офицери от българската войска. Младата ни армия остава без голяма част от висшия си команден състав в един от най-критичните моменти. Но България не отстъпва. Два месеца по-късно българските войници и офицери защитават държавата си в Сръбско-българската война и доказват, че свободата не е подарък, ако имаш волята да я отстояваш. Победата укрепва Съединението и авторитета на България в Европа", пише той.

По думите му, това е големият урок на 6 септември: националният интерес не се защитава със снишаване. Днес България е част от ЕС и НАТО. Имаме съюзници, право на глас и място там, където се вземат решенията за бъдещето на Европа, пише още Мирчев.

# 141 години от Съединението на България #Ивайло Мирчев  #"Демократична България" #"Да, България"

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