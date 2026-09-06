Ивайло Мирчев: Съединението е моментът, в който България не чака разрешение

Съединението е моментът, в който България не чака разрешение. На 6 септември 1885 г. българите сами вземат решение за своята държава и поемат риска да го защитят. Русия не подкрепя извършеното Съединение. Това пише в профила си във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"В отговор отзовава военния министър и руските офицери от българската войска. Младата ни армия остава без голяма част от висшия си команден състав в един от най-критичните моменти. Но България не отстъпва. Два месеца по-късно българските войници и офицери защитават държавата си в Сръбско-българската война и доказват, че свободата не е подарък, ако имаш волята да я отстояваш. Победата укрепва Съединението и авторитета на България в Европа", пише той.

По думите му, това е големият урок на 6 септември: националният интерес не се защитава със снишаване. Днес България е част от ЕС и НАТО. Имаме съюзници, право на глас и място там, където се вземат решенията за бъдещето на Европа, пише още Мирчев.