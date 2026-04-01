Почина големият композитор Михаил Белчев
Иван Христанов: Ще подадем три сигнала за потенциални злоупотреби в "Напоителни системи"

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Проверени са две обществени поръчки - за 108 милиона лева и за 216 милиона лева

Иван Христанов, служебен министър на земеделието
Снимка: БТА
Продължават проверките за това как се разходва публичният ресурс в "Напоителни системи", заяви служебният земеделски министър Иван Христанов на брифинг в Министерския съвет.

"До края на тази седмица ще подадем три сигнала към МВР за потенциални злоупотреби в доста сериозни размери", каза още Христанов

Той напомни, че "Напоителни системи" е елемент на националната критична инфраструктура, т.е. водната, и оттам продоволствената сигурност на България.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието: "За съжаление, проверката и на двете обществени поръчки – тази от 108 милиона лева и другата от 216 милиона лева, общо към 320 - 330 милиона лева – показват негативни резултати."

Сред тях са заменителни таблици, в които едни разходи се заменят с други разходи, завишени количества и цени, липса на контрол на изпълнението, липса на достатъчна обосновка на конкретни разходи. Според Иван Христанов освен трите сигнала, които ще бъдат предадени към МВР тази седмица, вероятно ще има и допълнителни следващата седмица.

По думите на Христанов няма предпоставки за увеличаване на цените на храните, но от друга страна има предпоставки за намаляване на доходите на фермерите заради увеличаване на цените на горивата, на азотните торове и изобщо всички тези фактори, които водят до по-висока себестойност.

Той внесе уточнения и за мерките, които служебния кабинет предложи за справяне с кризата заради високите цени на горивата.

За да се осигури ликвидност в земеделския сектор, целият индикативен график за плащанията, който за следващите 3 - 4 месеца е за над 550 милиона евро, е изтеглен, за да може тези средства да бъдат разплатени по-рано.

Първият такъв транш от 80 милиона евро към 43 000 земеделски стопани вече беше разплатен в понеделник и във вторник, каза Христанов.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието: "Допълнително към това продължават разговорите и се радвам, че вероятно ще бъдат с положителен финал – да увеличим компенсацията за акциз за горивата през 2025 г., което е един допълнителен ресурс от около 27 милиона евро."

Христанов допълни, че по време на извънредната среща на Съвета на министрите в понеделник, както и с колегите от Вишеградската четворка, Румъния и България миналата седмица е било заявено, че Европа трябва да излезе с единна позиция по отношение на цените на млякото.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието: "Изключително фрапантно беше това, че България е единствената държава, в която от една страна имаме сериозен срив на изкупната цена на суровото качествено българско мляко, а от друга страна цените в магазините са високи. Напомням, че през 2022 г., когато изкупната цена успяхме плавно да я повишим, спирайки контрабанда или нелоялен внос, дъмпингов – от 80 стотинки на 1,25, цената на щанд беше около 2,50. В момента имаме цена на щанда около 3,60, но в същото време изкупната цена на прясното мляко е някъде около 80 стотинки."

#министър Иван Христанов #обществени поръчки #напоителни системи #сигнали #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Икономика

Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
Цените на шоколадовите яйца остават високи, въпреки срива на цените на какаото Цените на шоколадовите яйца остават високи, въпреки срива на цените на какаото
Чете се за: 05:10 мин.
БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година БНТ провери: С 50% по-скъпа ще е великденската трапеза тази година
Чете се за: 04:00 мин.
Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден Нов скок в цените: Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден
Чете се за: 00:35 мин.
КНСБ иска спешни мерки за домакинствата и бизнеса заради растящите цени КНСБ иска спешни мерки за домакинствата и бизнеса заради растящите цени
Чете се за: 05:57 мин.

Водещи новини

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
