Иван Христанов: Ще подадем три сигнала за потенциални злоупотреби в "Напоителни системи"

Продължават проверките за това как се разходва публичният ресурс в "Напоителни системи", заяви служебният земеделски министър Иван Христанов на брифинг в Министерския съвет.

"До края на тази седмица ще подадем три сигнала към МВР за потенциални злоупотреби в доста сериозни размери", каза още Христанов

Той напомни, че "Напоителни системи" е елемент на националната критична инфраструктура, т.е. водната, и оттам продоволствената сигурност на България.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието: "За съжаление, проверката и на двете обществени поръчки – тази от 108 милиона лева и другата от 216 милиона лева, общо към 320 - 330 милиона лева – показват негативни резултати."

Сред тях са заменителни таблици, в които едни разходи се заменят с други разходи, завишени количества и цени, липса на контрол на изпълнението, липса на достатъчна обосновка на конкретни разходи. Според Иван Христанов освен трите сигнала, които ще бъдат предадени към МВР тази седмица, вероятно ще има и допълнителни следващата седмица.

По думите на Христанов няма предпоставки за увеличаване на цените на храните, но от друга страна има предпоставки за намаляване на доходите на фермерите заради увеличаване на цените на горивата, на азотните торове и изобщо всички тези фактори, които водят до по-висока себестойност.

Той внесе уточнения и за мерките, които служебния кабинет предложи за справяне с кризата заради високите цени на горивата.

За да се осигури ликвидност в земеделския сектор, целият индикативен график за плащанията, който за следващите 3 - 4 месеца е за над 550 милиона евро, е изтеглен, за да може тези средства да бъдат разплатени по-рано.

Първият такъв транш от 80 милиона евро към 43 000 земеделски стопани вече беше разплатен в понеделник и във вторник, каза Христанов.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието: "Допълнително към това продължават разговорите и се радвам, че вероятно ще бъдат с положителен финал – да увеличим компенсацията за акциз за горивата през 2025 г., което е един допълнителен ресурс от около 27 милиона евро."

Христанов допълни, че по време на извънредната среща на Съвета на министрите в понеделник, както и с колегите от Вишеградската четворка, Румъния и България миналата седмица е било заявено, че Европа трябва да излезе с единна позиция по отношение на цените на млякото.