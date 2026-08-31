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Иван Шишков: От утре започва разплащането по Инвестиционната програма за общински проекти (СНИМКИ)

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Регионалният министър връчи чек за 3 800 000 евро на община Русе за подкрепа на интегрираната градска мобилност в региона от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

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Кметовете получиха хубавата новина, че от утре започва разплащането по Инвестиционната програма за общините. Нашите обиколки и срещи не са просто политически, а целта ни е да стигнем до всички кметове, до населението, да бъдем много по-близко до истинските нужди на всеки човек в България. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков на среща с областния управител на област Русе проф. Любомир Владимиров и кметовете от областта в рамките на инициативата на МРРБ „Регионите говорят“. В нея участваха също зам.-министър Павлета Пеловска и представители на регионалните структури на министерството в областта.

Министър Шишков връчи чек за 3 800 000 евро на заместник-кмета на община Русе Енчо Енчев от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Средствата ще бъдат инвестирани в подкрепа на интегрираната градска мобилност в региона. Министърът подчерта, че със спасените европейски средства ще бъдат подпомогнати всички региони, като част от общата стратегия на правителството.

Относно най-често задавания въпрос от кметовете: кога Русе ще има своя свързаност към България, към южната част на Европа и към Гърция, министърът увери, „че кметове очакват от нас да построим тази магистрала, защото всички са наясно, че за да се развият едни региони, трябва да има транспортна инфраструктура и свързаност. В момента очевидно това е нещото, което куца на целия регион. И ние всички се обединяваме около това, че държавата трябва да направи всичко възможно, включително и за магистрала „Хемус.“

За по-малко от два месеца министър Шишков за втори път е на проверка в областта за инспекция на строежа на участъци от магистрала от Русе и увери участниците в срещата, че продължава проектирането на трасето от Велико Търново към Маказа. До 30-40 дни предстои да бъде възложено изработването на подробен устройствен план до Велико Търново. След това ще бъде възложен и цялостния проект до Маказа, „защото това е пътят на свързана България, посочи министърът.

Съвсем скоро Северна България ще разбере, че се работи изключително интензивно за да може да се направи така, че това неравенство, което се получи между Северна и Южна България да бъде преодоляно, акцентира министърът. Арх. Шишков изтъкна, че дори и да ни се иска нещата да се развиват по-бързо има технологично време, което трябва да бъде спазено и посочи, че „някои хора ни обясняваха и ни показваха от прозореца на джипката как се строи. Само че се оказва, че филмът е бил много късометражен. Строяха се три лота на „Хемус“, от които само единият е завършен. Нямаше проекти, нямаше перспектива, само имаше плащане. Сега правим нещата обратно. Сега ще има проекти, ще има перспектива и плащането ще е накрая. Така че нещата се променят значително.“

Министър Шишков посочи отново, че проблемът около Баба Алино, който е създаден през последните 3 години, е в резултат на това, че община Варна е допуснала незаконно строителство. Сега кметът е пуснал заповеди за спиране на тока и водата на тези сгради, които нямат разрешение за ползване и нямат право да имат достъп до вода и ток. „Не знам коя политическа сила и кой и защо иска да яхне каквато и да било вълна. Но най-важното е, че последните 2 месеца започна да се чувства, че има държава. В Баба Алино сглобката сглоби незаконния град. 3 години мълчание. Политическите кризи, в които се криеха политиците, бяха много удобни скривалища за това да се случва беззаконието в България. Всичко свърши. Прожекторите са насочени към това.“

#Инвестиционната програма #разплащането #арх. Иван Шишков #регионален министър #общински проекти

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