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Изследователи предупреждават: Пестицид, използван в Европа върху картофени и лукови култури, може да е вреден за мозъка

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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изследователи предупреждават пестицид използван европа картофени лукови култури вреден мозъка
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Фунгицидът флуазинам се използва върху картофени и лукови култури за предотвратяване на заболяването късна мана. Веществото е одобрено за употреба в Европейския съюз през 2008 г.

Изследователи от Стокхолмския университет обаче са провели собствен анализ на данните от проучване върху плъхове от 2005 г. Те твърдят, че резултатите, представени от производителя пред ЕС, са неточни.

Според новия анализ на изследователите мозъците на плъхове, изложени на флуазинам, са имали по-ниско тегло и намалена дължина. Хората са изложени на много малки количества от веществото чрез храната.

Според химика Аксел Мие най-големият риск е за децата, живеещи в близост до полета, където се пръска с пестицида.

Аксел Мие, химик и изследовател в Стокхолмския университет: „Бих се ядосал, ако тези продукти се пръскат в моя район, вярвайки, че са безопасни, само за да разбера по-късно, че сериозен ефект е останал незабелязан и не е бил докладван.“

Флуазинамът е обект на проучване от Шведската агенция по химикалите и поради факта, че се разгражда до вещество, което може лесно да замърсява подпочвените води. Веществото вече е забранено в Дания. Швеция трябва да вземе решение до април 2028 г.

Андерс Андерсон, производител на картофи в Швеция: „Ако има нещо нередно с него, тогава, разбира се, трябва да бъде оттеглен. Това е работа на властите.“

Европейският орган за безопасност на храните е информиран за анализа на изследователите. Оттам заявяват, че проучването върху плъхове ще бъде преразгледано, преди да бъде взето решение за флуазинама през 2027 г.

#вредни вещества #пестициди #картофи #Швеция #Европейски съюз

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