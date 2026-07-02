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Службите за сигурност на Полша задържаха двама мъже, заподозрени в шпионаж в полза на Беларус

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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службите сигурност полша задържаха двама мъже заподозрени шпионаж полза беларус
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Службите за сигурност на Полша задържаха гражданин на Беларус и полски гражданин, заподозрени в шпионаж срещу беларуски емигранти по поръчка на разузнавателните служби в Минск, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорител на полските служби за сигурност.

"Мъже, наети от беларуското разузнаване, са участвали в събития, организирани във Варшава от беларуското малцинство, където са записвали и снимали участниците", написа в Екс говорителят Яцек Добжински.

"Събраните материали, пренесени през източната граница, са били използвани от службите на (президента на Беларус Александър) Лукашенко и от пропагандата на режима", подчерта той.

Задържането на двамата мъже беше част от текущо разследване, в рамките на което още през миналия ноември бяха задържани трима беларуси и двама украинци.

Съдът постанови беларуския гражданин, на 19 години, да бъде задържан за три месеца, докато на 44-годишният полски гражданин беше наложена забрана да напуска страната и беше поставен под полицейски надзор.

Посолството на Беларус във Варшава не отговори веднага на запитването на за коментар.

Полша многократно е обвинявала Беларус и съюзника ѝ Русия в провеждането на шпионски дейности за оказване на влияние на нейна територия - обвинения, които и двете страни отричат.

Голям брой беларуски дисиденти са потърсили убежище в Полша, особено след репресиите срещу опозицията, последвали масовите демонстрации след президентските избори през 2020 г.

Полската Служба за вътрешна сигурност заяви в изявление, че чуждестранните разузнавателни служби имат за цел не само да събират информация, но и да оказват натиск, да сплашват малцинствени групи и да разпространяват пропагандни послания.

#беларус #шпионаж #Полша

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