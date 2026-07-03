В Португалия очакват екстремни жеги, температурите може да достигнат до 47 градуса

Предупреждение за опасни жеги в Португалия, където температурите се очаква да достигнат 47 градуса.

Правителството ограничи използването на земеделска техника и въведе други мерки за намаляване на риска от горски пожари.

Франция и Испания също се борят с огъня.

Заради необичайно горещото време във Франция се извиха дълги опашки пред супермаркети на голяма верига, която пусна в продажба 200 000 вентилатора и климатици. На любителски кадри се вижда как хората се блъскат в магазин, за да се сдобият с техниката, но някои си тръгват с празни ръце.