Джак Грийлиш се завърна в Евертън под наем от Манчестър Сити за цял сезон, като и двата клуба от Висшата лига потвърдиха сделката тази нощ след обещаващия, но ограничен от контузия първи престой на нападателя в Мърсисайд.

30-годишният футболист направи незабавно впечатление по време на първия си престой под наем миналия сезон, като спечели наградата за играч на месеца във Висшата лига за август, преди да допринесе с два гола и шест асистенции в 22 двубоя във всички турнири. Кампанията му обаче беше прекъсната от контузия на крака, получена през януари.

„Прекарах си перфектно тук през първите шест месеца, след което останах, след като се контузих. Гледам всички мачове на Евертън в предсезонната подготовка и от началото на сезона“, каза той, цитиран от агенция Ройтерс.

Грийлиш, който се присъедини към Манчестър Сити от Астън Вила за 100 милиона паунда през 2021-а, е спечелил три титли от Висшата лига, Купа на ФА и Шампионска лига по време на престоя си на стадион „Етихад“.

Той е развълнуван да работи отново под ръководството на Дейвид Мойс в Евертън.

„Имал съм определени мениджъри в миналото, под чието ръководство съм играл най-добрия си футбол - и той със сигурност попада в тази категория. Сега се чувствам готов да тръгна. Готов съм да започна тренировки утре и да се подготвя за мачовете“, каза Грийлиш.