Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за мачовете от Лигата на нациите в Чикаго

Джанлоренцо Бленджини определи състава на националния отбор на България за третата и последна седмица от Волейболната лига на нациите (VNL). Представителният тим ще участва в турнира в Чикаго (САЩ), където ще се реши кои отбори ще намерят място във Финалната осмица на надпреварата.

Към момента България заема осмото място във временното класиране с актив от 5 победи, 3 загуби и 14 точки. За финалния турнир в Нинбо се класират първите седем отбора в подреждането, тъй като домакинът Китай има гарантирано участие.

Сред избраниците на Джанлоренцо Бленджини за третата седмица на турнира е и Жасмин Величков. По време на втората седмица от Лигата на нациите той бе част от националния отбор за мъже под 22 години, който участва на европейското първенство в Албуфейра, а в състава за турнира в Любляна на негово място бе включен Георги Татаров.

В Чикаго българският национален отбор ще разчита и на сериозна подкрепа от трибуните, където се очаква многобройно присъствие на български фенове.

Програма на България:

15 юли, 20:00 ч. – България – Полша

18 юли, 00:00 ч. – България – Китай

19 юли, 04:00 ч. – България – САЩ

20 юли, 00:00 ч. – България – Франция

Състав на България за турнира в Чикаго:

Разпределители:

Симеон Николов

Стоил Палев

Посрещачи:

Александър Николов

Аспарух Аспарухов

Денислав Бърдаров

Мартин Атанасов

Жасмин Величков

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов

Илия Петков

Преслав Петков

Диагонал:

Венислав Антонов

Либеро:

Дамян Колев

Руси Желев