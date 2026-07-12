Джанлоренцо Бленджини обяви състава на България за мачовете от Лигата на нациите в Чикаго

Жасмин Величков се завръща в състава
Джанлоренцо Бленджини определи състава на националния отбор на България за третата и последна седмица от Волейболната лига на нациите (VNL). Представителният тим ще участва в турнира в Чикаго (САЩ), където ще се реши кои отбори ще намерят място във Финалната осмица на надпреварата.
Към момента България заема осмото място във временното класиране с актив от 5 победи, 3 загуби и 14 точки. За финалния турнир в Нинбо се класират първите седем отбора в подреждането, тъй като домакинът Китай има гарантирано участие.
Сред избраниците на Джанлоренцо Бленджини за третата седмица на турнира е и Жасмин Величков. По време на втората седмица от Лигата на нациите той бе част от националния отбор за мъже под 22 години, който участва на европейското първенство в Албуфейра, а в състава за турнира в Любляна на негово място бе включен Георги Татаров.
В Чикаго българският национален отбор ще разчита и на сериозна подкрепа от трибуните, където се очаква многобройно присъствие на български фенове.
Програма на България:
15 юли, 20:00 ч. – България – Полша
18 юли, 00:00 ч. – България – Китай
19 юли, 04:00 ч. – България – САЩ
20 юли, 00:00 ч. – България – Франция
Състав на България за турнира в Чикаго:
Разпределители:
Симеон Николов
Стоил Палев
Посрещачи:
Александър Николов
Аспарух Аспарухов
Денислав Бърдаров
Мартин Атанасов
Жасмин Величков
Централни блокировачи:
Алекс Грозданов
Илия Петков
Преслав Петков
Диагонал:
Венислав Антонов
Либеро:
Дамян Колев
Руси Желев