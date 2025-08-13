Джанлуиджи Донарума на изхода в ПСЖ

Пътищата на Джанлуиджи Донарума и Пари Сен Жермен ще се разделят. Италианецът даде индикации за това чрез послание, отправено към феновете на французите. В него вратарят отбеляза, че вече е ненужен в редиците на парижани, което налага и неговото напускане.

„За съжаление, някой реши, че вече не мога да бъда част от отбора и да допринеса за неговия успех. Разочарован съм и тъжен. Надявам се, че ще имам възможността да погледна отново в очите на феновете на „Парк де Пренс“ и да се сбогувам с тях по начина, по който трябва да се направи. Ако това не се случи, искам да знаете, че вашата подкрепа и обич означават много за мен и никога няма да ги забравя. Винаги ще пазя спомените за всички емоции, вълшебните вечери и за вас, които ме накараха да се чувствам като у дома си.

До моите съотборници, моето второ семейство, благодаря ви за всяка битка, всеки смях, всеки момент, който споделихме. Вие винаги ще бъдете мои братя.

Да играя за този клуб и да живея в този град беше голяма чест. Благодаря ти, Париж!", написа стражът в социалните мрежи.

Той защитава цветовете френския отбор от юли 2021 година. 26-годишният футболист изиграл 161 мача за клуба, като е запазил 56 сухи мрежи. На сметката си има десет трофея с ПСЖ, сред които четири титли в Лига 1, две купи и три суперкупи на Франция, както и Шампионска лига.

Според информация на вестник "Екип" Донарума вече има споразумение за договор с Манчестър Сити и е провел разговор с мениджъра на „гражданите“ Хосеп Гуардиола.

Според източника френският гранд ще поиска по-малко от 40 милиона евро за италианския национал. Подчертава се, че през последните няколко седмици английският клуб е чакал вратарят Едерсон да премине в Галатасарай, за да постигне по-конкретен напредък в сделката за трансфера на Донарума.