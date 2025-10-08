БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента

Бившият страж на "Складра адзура" изрази подкрепата си към вратаря на Манчестър Сити.

Джанлука Палиука
Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента. Това мнение изрази бившият национал на "Складра адзура" Джанлука Палиука, който е на посещение в България.

"Без съмнение най-добрият италиански вратар в момента е Донарума. Той е най-силният вратар, с който разполага Италия, независимо, че играе в Манчестер Сити. Не виждам кой друг може да се доближи до него в момента", сподели той в интервю за БНТ.

Палиука беше специален гост във второто издание на Футбол Некст. В дискусията беше споделен чуждестранен опит за развитието на футболната индустрия. На събитието присъстваха треньори, ръководители на отбори от Първа и Втора лига, както и представители на Българския футболен съюз.

Вижте целия обект във видеото.

