Джанлука Палиука: Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента

Бившият страж на "Складра адзура" изрази подкрепата си към вратаря на Манчестър Сити.
Джанлуиджи Донарума е най-добрият италиански вратар в момента. Това мнение изрази бившият национал на "Складра адзура" Джанлука Палиука, който е на посещение в България.
"Без съмнение най-добрият италиански вратар в момента е Донарума. Той е най-силният вратар, с който разполага Италия, независимо, че играе в Манчестер Сити. Не виждам кой друг може да се доближи до него в момента", сподели той в интервю за БНТ.
Палиука беше специален гост във второто издание на Футбол Некст. В дискусията беше споделен чуждестранен опит за развитието на футболната индустрия. На събитието присъстваха треньори, ръководители на отбори от Първа и Втора лига, както и представители на Българския футболен съюз.
