Джейкъб Киплимо стана първият атлет, пробягал полумаратон за по-малко от 57 минути

Угандиецът Джейкъб Киплимо стана първият атлет, пробягал полумаратон под 57 минути, като в същото време и счупи съществуващия световен рекорд на полумаратона в Барселона с време от 56 минути и 42 секунди.

24-годишният състезател бе с 49 секунди по-бърз от доскорошното върхово постижение на етиопеца Йомиф Кеджелча от Етиопия от 57:30, което е и най-голямата прогресия в историята на рекорда.

What just happened?



’s Jacob Kiplimo smashes the half marathon world record, flying to 56:42 at the Barcelona Half Marathon



Daniel Meumann for https://t.co/eAHK0L0xXB



*Subject to usual ratification procedures pic.twitter.com/rNfhQxjOJc