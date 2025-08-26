БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кадилак обяви избора си на пилоти за 2026 година

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Дебютантът от следващия сезон във Формула 1 наблегна на опита за първите си стъпки в световния шампионат.

Валтери Ботас, Серхио Перес
Снимка: БТА
Слушай новината

Кадилак обяви дългоочакваната си селекция за сезон 2026 във Формула 1. Дебютантът от следващия сезон в световния шампионат ще разчита на опитните пилоти Валтери Ботас и Серхио Перес.

Американският отбор сложи край на месеците със спекулации днес, като от тима заявиха, че това е "точната комбинация, в точното време". Двамата имат общо 527 старта във Формула 1 и 16 победи.

"Вярваме, че опитът, лидерството и техническите способности на двамата пилоти са точно това, от което се нуждаем", сподели изпълнителният директор на Кадилак Дан Таурис.

35-годишният мексиканец и почти 36-годишният финландец бяха фаворити за двете места на дебютанта, въпреки че до последно не беше сигурно Кадилак тим няма да заложи на американски представител.

"Чеко" Перес не успя да намери място сред 20-те най-добри пилоти в света тази година, след като през 2024 г. сложи край на четиригодишния си престой в Ред Бул.

Ботас от своя страна също не се състезава този сезон, но е резервен пилот на Мерцедес, след като се раздели със Заубер през 2024 г.

„Горд съм, че съм част от такъв амбициозен и смислен проект от самото начало. Наистина съм доволен, че съм част от такъв динамичен състав и заедно вярвам, че можем да помогнем на този отбор да се превърне в истински претендент“, каза мексиканецът.

Финландецът добави: „Не всеки ден имаш шанс да бъдеш част от нещо, което се изгражда от нулата, и да помогнеш да се оформи в нещо, което наистина принадлежи на стартовата решетка на Формула 1“.

#Формула 1 сезон 2026 #Серхио Перес #Валтери Ботас #кадилак

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
2
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
4
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е неправилното управление на водите
5
Пресъхналият язовир "Батак" - според местните причината е...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
6
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Формула 1

Ще има ли "утре" за тези 6-ма пилоти от Формула 1?
Ще има ли "утре" за тези 6-ма пилоти от Формула 1?
Никола Цолов: Искам да приключа сезона на „Монца“ с повод за радост Никола Цолов: Искам да приключа сезона на „Монца“ с повод за радост
Чете се за: 02:55 мин.
Никола Цолов: Преминах през няколко спорта, докато намерих моя любим Никола Цолов: Преминах през няколко спорта, докато намерих моя любим
Чете се за: 02:12 мин.
Интересни факти за Гран при на Унгария Интересни факти за Гран при на Унгария
Чете се за: 03:45 мин.
Норис удържа на натиска на Пиастри и спечели на "Хунгароринг" Норис удържа на натиска на Пиастри и спечели на "Хунгароринг"
Чете се за: 05:45 мин.
Никола Цолов завърши шести в Унгария, но Рафаел Камара спечели Формула 3 Никола Цолов завърши шести в Унгария, но Рафаел Камара спечели Формула 3
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил Привлякоха към наказателна отговорност учителя педофил
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Забраняват телефоните в училище от ноември? Забраняват телефоните в училище от ноември?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Две деца избягаха от детска градина в Сапарева баня
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Напрежение пред болницата в Русе, където почина 21-годишна родилка
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Тръмп към критиците: Не съм диктатор, аз съм човек със здрав разум
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ