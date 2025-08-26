Кадилак обяви избора си на пилоти за 2026 година

Кадилак обяви дългоочакваната си селекция за сезон 2026 във Формула 1. Дебютантът от следващия сезон в световния шампионат ще разчита на опитните пилоти Валтери Ботас и Серхио Перес.

Американският отбор сложи край на месеците със спекулации днес, като от тима заявиха, че това е "точната комбинация, в точното време". Двамата имат общо 527 старта във Формула 1 и 16 победи.

"Вярваме, че опитът, лидерството и техническите способности на двамата пилоти са точно това, от което се нуждаем", сподели изпълнителният директор на Кадилак Дан Таурис.

Two paths. One call of destiny.

35-годишният мексиканец и почти 36-годишният финландец бяха фаворити за двете места на дебютанта, въпреки че до последно не беше сигурно Кадилак тим няма да заложи на американски представител.

"Чеко" Перес не успя да намери място сред 20-те най-добри пилоти в света тази година, след като през 2024 г. сложи край на четиригодишния си престой в Ред Бул.

Ботас от своя страна също не се състезава този сезон, но е резервен пилот на Мерцедес, след като се раздели със Заубер през 2024 г.

„Горд съм, че съм част от такъв амбициозен и смислен проект от самото начало. Наистина съм доволен, че съм част от такъв динамичен състав и заедно вярвам, че можем да помогнем на този отбор да се превърне в истински претендент“, каза мексиканецът.

Финландецът добави: „Не всеки ден имаш шанс да бъдеш част от нещо, което се изгражда от нулата, и да помогнеш да се оформи в нещо, което наистина принадлежи на стартовата решетка на Формула 1“.