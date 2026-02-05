БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:02 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 01:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кадри със сибирски тигър в двор в Румъния станаха хит в TикToк (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Запази

Полицията е образувала наказателно производство

кадри сибирски тигър двор румъния станаха хит tикtoк видео
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Кадри на сибирски тигър, който се разхожда свободно в двор в румънския окръг Дъмбовица, станаха хит в Тик Ток.

Полицията е образувала наказателно производство, за да провери законността на притежанието на диви животни в менажерията на собственика. Разследването е насочено към евентуални нарушения, свързани с произхода на животното и условията, при които то се отглежда.

Лицето, което притежава сибирския тигър, стопанисва менажерия в населеното място Пичор де Мунте, в окръг Дъмбовица, в близост до Търговище. Миналата година Националната екологична гвардия наложи глоба в размер на 120 000 леи след извършена проверка на място.

TикТок акаунтът, който е публикувал кадрите, носи името IWF Menajerie Dâmboviţa. Тигърът е заснет отблизо, а в двора се виждат и други животни, а човекът, който снима, казва: "Сибирски тигър в засада", "всички елени и муфлони са го причакали" и нарича тигъра Шере Хан.

Акаунтът има десетки хиляди последователи, а сред коментарите под публикацията с тигъра има такива от хора, които твърдят, че са били там и са държали животното в ръцете си, когато е било малко, изразяват изумление колко голямо е станало, както и други, които подчертават, че трябва да бъде уведомена Полицията за защита на животните, защото случващото се е опасно.

#ТикТок #сибирски тигър #румъния

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
2
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите"...
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия за поледици в четвъртък
3
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се срещна с ДПС, БСП и ИТН (ОБЗОР)
5
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
6
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души,...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
6
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)

Още от: Любопитно

Цветна версия на Ню Йорк: Шоу на орхидеите в Ботаническата градина в Бронкс
Цветна версия на Ню Йорк: Шоу на орхидеите в Ботаническата градина в Бронкс
Най-сладкият полумаратон: Бегачи обикалят сладкарници в Копенхаген Най-сладкият полумаратон: Бегачи обикалят сладкарници в Копенхаген
Чете се за: 00:27 мин.
Женският доберман Пени спечели Уестминстърското киноложко изложение (СНИМКИ) Женският доберман Пени спечели Уестминстърското киноложко изложение (СНИМКИ)
Чете се за: 02:25 мин.
Започна сезонът на карнавалите в Германия Започна сезонът на карнавалите в Германия
Чете се за: 00:50 мин.
Летен празник в Перу Летен празник в Перу
Чете се за: 00:37 мин.
Над 5 млн. души в света са видели изложбата "Ван Гог: имерсивно преживяване" Над 5 млн. души в света са видели изложбата "Ван Гог: имерсивно преживяване"
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса в София
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса в София
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино Отново е обявено частично бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс НА ЖИВО: Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният хирург, участвал в операцията Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори пластичният хирург, участвал в операцията
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души,...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Има ли напредък по спорните въпроси за края на войната в Украйна?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Зимни
Кадри със сибирски тигър в двор в Румъния станаха хит в TикToк (ВИДЕО)
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ