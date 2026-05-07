Как картофите са променили хората в Андите?

Учени откриха, че древната картофена диета на хората в Андите е оставила следа в гените на техните потомци и днес.

Изследването показва, че много хора в Перу, които говорят езика кечуа, имат повече копия на специален ген, свързан с разграждането на нишестето в храната.

Този ген помага на организма по-лесно да обработва храни като картофи.

Според учените това се е случило преди хиляди години, когато картофите се превръщат в основна храна за населението в Андите.

Хората, които успявали по-добре да усвояват нишестето, вероятно имали предимство и по-лесно оцелявали.

Изследователите анализирали генетични данни на над 3700 души от 85 различни популации в Америка, Европа, Африка и Азия, включително 81 души от перуанските Анди.

Картофът започва да се отглежда в Андите преди между 6000 и 10 000 години, а по-късно е разпространен по света след пристигането на испанците в империята на инките.