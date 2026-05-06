Как дивите магарета се завърнаха в пустинята Гоби?

Азиатското диво магаре, известно още като кулан, постепенно се завръща в Монголия и популацията му се възстановява.

В момента над 84% от всички кулани в света живеят в монголската част на пустинята Гоби. Според данните те са около 91 хиляди.

Животното е застрашено от бракониери, строителство на пътища и добив на полезни изкопаеми, които намаляват териториите му за живот.

Затова държавата, природозащитни организации и частни компании работят заедно за опазването на вида и неговата среда.

Куланът живее в сухи и пустинни райони и е приспособен към тежки условия с малко вода.

Той прилича повече на кон, отколкото на домашно магаре. Достига около 210 сантиметра дължина и тежи близо 500 килограма.

Интересното е, че цветът на козината му се променя според сезона – през лятото е ръждив, а през зимата става по-жълтеникав.