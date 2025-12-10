БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Как продължава ремонтът на "Дунав мост" при Русе

Вече са монтирани парапетът и стълбовете за осветление в ремонтирания участък

продължава ремонтът дунав мост русе
Слушай новината

На 18 декември се възстановява движението в двете посоки по съоръжението. Строителните работи ще продължат в началото на 2026 г.

Монтирани са парапетът и стълбовете за осветление в затворения за основен ремонт 320-метров участък на "Дунав мост" при Русе. В платното в посока Румъния приключи и полагането на защитното покритие по тротоарния блок и ремонтът на гребеновидните фуги в участъка.

Работата по съоръжението продължава с поставянето на отводнителния колектор, производството на нови стоманобетонни пътни панели и полагане на торкрет бетон при опорите. Предстои монтиране на ограничителните системи и полагане на маркировката.

Предвижда се през следващата седмица - на 18 декември, да бъде възстановено движението в двете посоки в ремонтирания участък по "Дунав мост" при Русе. Строителните работи в затворения в момента участък, в платното в посока Румъния, завършват и в почивните дни за Коледа и Нова година всички видове превозни средства ще преминават без ограничения. По този начин на пътуващите ще се осигури безопасно и удобно преминаване по съоръжението. Основният ремонт в следващия му етап ще продължи в началото на 2026 г. Предвижда се от 8 януари да започнат строително-монтажните работи в следващите 320 метра от моста, в платното за България.

Дейностите на "Дунав мост" се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Снимки: АПИ

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

#Дунав мост край Русе #Агенция „Пътна инфраструктура“ #ремонтът на Дунав мост

