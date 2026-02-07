Кейти Боултър триумфира на турнира в Острава

Британската тенисистка Кейти Боултър спечели титлата на турнира на твърди кортове в Острава (Чехия). Надпреварата е от категория WTA 250.

Във финала 29-годишната тенисистка осъществи обрат срещу Тамара Корпач (Германия), побеждавайки я с 5:7, 6:2, 6:1 за час и 59 минути игра.

Първият пробив в откриващия сет дойде при резултат 4:4 и беше дело на британката, но впоследствие Корпач спечели три поредни гейма и така поведе в общия резултат.

Във втората част Боултър отново първа проби при 1:1, а при 4:2 в своя полза отново направи брейк и приключи сета на собствен сервис.

В решаващия сет британката осъществи три пробива, спечелвайки убедително с 6:1 и затваряйки срещата в своя полза.

Това е четвърта титла от женския тур за Кейти Боултър и първа от юни 2024, когато спечели открития турнир на Нотингам в родината си.