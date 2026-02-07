БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кейти Боултър триумфира на турнира в Острава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Британката спечели четвърта титла в кариерата си.

кейти боултър спечели титлата тенис турнира сан диего
Снимка: БТА
Слушай новината

Британската тенисистка Кейти Боултър спечели титлата на турнира на твърди кортове в Острава (Чехия). Надпреварата е от категория WTA 250.

Във финала 29-годишната тенисистка осъществи обрат срещу Тамара Корпач (Германия), побеждавайки я с 5:7, 6:2, 6:1 за час и 59 минути игра.

Първият пробив в откриващия сет дойде при резултат 4:4 и беше дело на британката, но впоследствие Корпач спечели три поредни гейма и така поведе в общия резултат.

Във втората част Боултър отново първа проби при 1:1, а при 4:2 в своя полза отново направи брейк и приключи сета на собствен сервис.

В решаващия сет британката осъществи три пробива, спечелвайки убедително с 6:1 и затваряйки срещата в своя полза.

Това е четвърта титла от женския тур за Кейти Боултър и първа от юни 2024, когато спечели открития турнир на Нотингам в родината си.

#тенис турнир в Острава 2026 #Кейти Боултър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
2
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
3
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник
6
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от понеделник

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
3
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
4
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
5
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
6
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...

Още от: WTA

Домашен триумф за Сорана Кърстя в Клуж-Напока
Домашен триумф за Сорана Кърстя в Клуж-Напока
Сабаленка отложи завръщането си на корта Сабаленка отложи завръщането си на корта
Чете се за: 01:32 мин.
Спад за Виктория Томова в класацията на WTA Спад за Виктория Томова в класацията на WTA
Чете се за: 01:35 мин.
Виктория Томова с ранно отпадане в Клуж-Напока Виктория Томова с ранно отпадане в Клуж-Напока
Чете се за: 01:15 мин.
Елена Рибакина позира с трофея от Australian Open (ГАЛЕРИЯ) Елена Рибакина позира с трофея от Australian Open (ГАЛЕРИЯ)
Финал на Australian Open: Елена Рибакина - Арина Сабаленка (ГАЛЕРИЯ) Финал на Australian Open: Елена Рибакина - Арина Сабаленка (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
(Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го (Без)изход: В лабиринта на зависимостта, когато поемаш контрола - губейки го
Чете се за: 16:42 мин.
У нас
Крум Зарков е новият председател на БСП Крум Зарков е новият председател на БСП
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци Към непознатото с колело: Историята на едно семейство-приключенци
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:35 мин.
По света
След преговорите САЩ-Иран: Диалогът продължава, "червените...
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ