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Кевин де Бройне блесна с два гола и поведе Наполи към категорична победа в Серия А

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Чете се за: 04:40 мин.
Спорт
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Белгийската звезда се превърна в герой при успеха с 3:0 над Фрозиноне, а новата тактическа схема на Масимилиано Алегри даде отличен резултат

Кевин де Бройне блесна с два гола и поведе Наполи към категорична победа в Серия А
Снимка: БГНЕС
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Наполи постигна убедителна домакинска победа с 3:0 над Фрозиноне в двубой от шестия кръг на италианската Серия А. В главно действащо лице се превърна Кевин де Бройне, който реализира две попадения, а Ноа Ланг добави още един гол за успеха на неаполитанците.

Отборът на Масимилиано Алегри демонстрира сериозно подобрение в представянето си, след като италианският специалист заложи на нова тактическа схема 3-4-3. Промяната даде резултат и помогна на домакините да наложат превъзходството си срещу съперник, който също се намира в средата на класирането.

Срещата започна с оспорвана битка в средата на терена, като гостите от Фрозиноне първи създадоха сериозна опасност. Грузинският футболист Георги Квернадзе отправи опасен изстрел, но вратарят на Наполи Алекс Мерет се намеси успешно и запази нулевото равенство.

Ключовият момент през първото полувреме настъпи в 27-ата минута, когато Наполи получи право да изпълни дузпа. Джорджо Цитадини задържа Расмус Хьойлунд в наказателното поле, а след проверка със системата ВАР решението на главния съдия беше потвърдено.

Зад топката първоначално застана самият Хьойлунд, но изпълнението му беше слабо и вратарят на гостите Лоренцо Палмизани успя да спаси.

Радостта на Фрозиноне обаче беше кратка. Съдийският екип установи, че поне двама футболисти на гостите са навлезли преждевременно в наказателното поле, поради което наказателният удар трябваше да бъде изпълнен повторно.

Този път отговорността пое Кевин де Бройне, който не допусна грешка и изведе Наполи напред в резултата. Белгийският полузащитник демонстрира хладнокръвие от бялата точка и даде необходимото спокойствие на своя отбор.

Само три минути по-късно домакините нанесоха втори удар по амбициите на Фрозиноне.

В 32-ата минута Расмус Хьойлунд отново се озова в центъра на събитията, след като негов удар беше блокиран от защитата на гостите. При последвалата ситуация Ноа Ланг реагира най-бързо в наказателното поле и с добавка изпрати топката в мрежата за 2:0.

Така Наполи успя да изгради комфортна преднина още преди почивката, възползвайки се максимално от създадените положения.

През второто полувреме Алегри направи промени в състава си, като на терена се появи Скот Мактоминей. Шотландският национал се завърна в игра след период на лечение заради сърдечни проблеми.

Въпреки двата гола аванс домакините не успяха напълно да елиминират опасностите пред своята врата. Фрозиноне потърси начин да се върне в срещата и създаде няколко ситуации, при които Алекс Мерет трябваше да бъде внимателен.

Неаполитанците обаче запазиха преднината си и постепенно насочиха усилията си към контролиране на двубоя.

В самия край Кевин де Бройне сложи точка на спора с второто си попадение в срещата. Опитният белгиец получи отлично подаване от Джовани и без затруднения реализира за крайното 3:0.

Така бившият футболист на Манчестър Сити се превърна в основната фигура за Наполи и имаше решаващ принос за категоричния успех на своя тим.

С победата неаполитанците събраха 10 точки и продължиха постепенно да преодоляват колебливия си старт на сезона. Тимът на Масимилиано Алегри се придвижи в групата от шесто до девето място в класирането, където се намира и Фрозиноне.

Начело в Серия А остава Интер, който също записа убедителна победа с 3:0 срещу Парма. Миланският гранд реши изхода на срещата още през първите 40 минути, когато реализира и трите си попадения.

#Серия А 2026/2027 #ФК Фрозиноне #ФК Наполи #Кевин Де Бройне

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