Ким Чен Ун и Лукашенко подписаха договор за "приятелство и сътрудничество"

Президентът на Беларус Александър Лукашенко е на двудневно посещение в Северна Корея. Той пристигна вчера по покана на лидера Ким Чен Ун, а днес двамата подписаха договор за приятелство и сътрудничество, който поставя основите за по-тясно сътрудничество между двете страни.

Договорът има за цел да укрепи двустранните отношения и да създаде рамка за бъдещи съвместни проекти, включително в икономиката и търговията. Срещата има и силен политически символ – единство на фона на военни конфликти и международен натиск: Северна Корея заради ядрената си програма и санкциите на ООН, а Беларус заради подкрепата си за Русия и нарушенията на човешките права.

Лукашенко беше посрещнат с официална церемония в Пхенян с военни почести, кавалерийски марш и участие на граждани и ученици. Днес двамата лидери посетиха Паметника на Освобождението и поднесоха венци в памет на съветските войници.

По време на визитата те си размениха подаръци – Ким Чен Ун подари ваза с портрет, сабя и златна монета, а Лукашенко – оръжие, изработено в Беларус.

Текст: Виктория Коева, стажант-репортер