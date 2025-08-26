БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България е съобщила за три огнища на птичи грип
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Киселова за назначаването на главен секретар на МВР: Нормално е да има противоречия

У нас
Според нея всяка от страните си дава сметка, че трябва да отстъпи по определени въпрос, за да може да има постоянно действащи служители

Снимка: БТА
При споделена отговорност, когато правителството и президентът имат различни политически визии за това как да се развиват в определени сектори дейностите на държавата, е нормално да има противоречия. Това каза председателят на парламента Наталия Киселова пред журналисти преди откриването на Първия европейски шампионат по пожароприложен спорт за мъже и жени в Долна Баня, на въпрос за противоречия между "Дондуков" 1 и "Дондуков" 2 за назначаването на главен секретар на МВР и председател на Държавната агенция "Национална сигурност".

Според Киселова всяка от страните си дава сметка, че трябва да отстъпи по определени въпрос, за да може да има постоянно действащи служители.

Председателят на парламента коментира, че продължилата дълго политическа нестабилност и острото противопоставяне, на което бяхме свидетели през изминалите години, е сред причините хора, изпълняващи функциите, да остават титуляри на постовете си.

Домакинството на България на Европейски шампионат по пожароприложен спорт е оценка на работата на МВР и на служителите, които се грижат да няма сериозни последици от пожарите, каза още Наталия Киселова.

Като фен на ЦСКА Киселова коментира, че привържениците искат отборът да се справя добре.

Според нея, след първите кръгове на първенството по футбол, тимът има сили да успее след неуспехите и да види къде са грешките.


