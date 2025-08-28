БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кога ще бъдат изплатени обезщетенията за измръзвания по овошките?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
Кога ще бъдат изплатени обезщетенията за измръзвания по овошките?
Слушай новината

До края на седмицата ще се изплатят близо 80% от обезщетенията срещу измръзвания на пострадалите овощни насаждения на земеделските производители. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов на среща със земеделски производители от областта. "По първата група – череши, вишни и кайсии – ще бъдат разплатени близо 1900 заявления", уточни той.

Заместник-министърът поясни, че до 19 септември ще продължат проверките за останалите заявления, за които не е получено плащане, тъй като данните са непълни, за да бъдат оценени от комисията. Тя ще разглежда поетапно заявленията и няма да се чака натрупване на голям брой от тях. Заявленията ще бъдат обработени в рамките на седмица и всички, чиито земеделски площи са в добро агротехническо състояние, ще получат подпомагането във възможно най-кратки срокове – до края на месец септември.

"За първи път в рамките на годината правим разплащане в такъв огромен обем – 32 милиона лева, и на толкова голям брой площи и бенефициенти в рамките на същата календарна година", подчерта заместник-министър Капитанов и посочи, че МЗХ прави всичко възможно обезщетенията да се платят максимално бързо на стопаните.

По думите му за останалите стопани вече е издадена заповед за обявяване на събитие при втората група култури - сливи, праскови, нектарини, бадеми и др., и предстои приемът на заявления след решение на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие".

Той обобщи, че тази година няма аналог през последните 20 години по засягане от неблагоприятни климатични събития в сектор "Растениевъдство", като са пострадали 320 000 дка с трайни насаждения в страната. Заявленията, подадени от земеделските производители, показват, че пораженията са на 100%. "Над 5053 заявления бяха подадени чрез областните дирекции "Земеделие" и общинските земеделски служби", информира зам.-министърът. Той съобщи още, че предстои сертифициране на първата площадка за наземни генератори за борба с градушки, след което и стартиране на действия по изграждане на мрежа от генератори в цялата страна.

Областният управител на област Кюстендил инж. Методи Чимев и кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, които присъстваха на срещата, благодариха за добрата съвместна работа между местната и държавната власт. Те изтъкнаха, че земеделските производители в областта вече работят по учредяването на сдружение на овощарите, което в перспектива ще регистрира защитено географско указание "Кюстендилска череша" - марка, която да гарантира качество и разпознаваемост на продукцията.

#обезщетения #министерство на земеделието

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
3
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
4
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
5
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
6
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Регионални

Две обществени сгради проучват археолозите в Хераклея Синтика
Две обществени сгради проучват археолозите в Хераклея Синтика
Пожар гори в землището на град Якоруда Пожар гори в землището на град Якоруда
Чете се за: 00:25 мин.
Обмяната на левове в евро: Какво притеснява жителите на Добринище Обмяната на левове в евро: Какво притеснява жителите на Добринище
Чете се за: 02:02 мин.
Феерия от цветове във Варна - над 30 000 екземпляра в Ботаническата градина Феерия от цветове във Варна - над 30 000 екземпляра в Ботаническата градина
Чете се за: 00:30 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
5687
Чете се за: 01:12 мин.
Черният леопард-пътешественик избра община Тутракан за следваща дестинация? Черният леопард-пътешественик избра община Тутракан за следваща дестинация?
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО) Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на Херакъл Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на Херакъл
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на служителя на ЦГМ след нападение в центъра...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лв.
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Пожар гори в землището на град Якоруда
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Номинационната комисия излезе с оценки за кандидатите за членове на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ