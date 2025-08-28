Кога ще бъдат изплатени обезщетенията за измръзвания по овошките?

До края на седмицата ще се изплатят близо 80% от обезщетенията срещу измръзвания на пострадалите овощни насаждения на земеделските производители. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов на среща със земеделски производители от областта. "По първата група – череши, вишни и кайсии – ще бъдат разплатени близо 1900 заявления", уточни той.

Заместник-министърът поясни, че до 19 септември ще продължат проверките за останалите заявления, за които не е получено плащане, тъй като данните са непълни, за да бъдат оценени от комисията. Тя ще разглежда поетапно заявленията и няма да се чака натрупване на голям брой от тях. Заявленията ще бъдат обработени в рамките на седмица и всички, чиито земеделски площи са в добро агротехническо състояние, ще получат подпомагането във възможно най-кратки срокове – до края на месец септември.

"За първи път в рамките на годината правим разплащане в такъв огромен обем – 32 милиона лева, и на толкова голям брой площи и бенефициенти в рамките на същата календарна година", подчерта заместник-министър Капитанов и посочи, че МЗХ прави всичко възможно обезщетенията да се платят максимално бързо на стопаните.

По думите му за останалите стопани вече е издадена заповед за обявяване на събитие при втората група култури - сливи, праскови, нектарини, бадеми и др., и предстои приемът на заявления след решение на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие".

Той обобщи, че тази година няма аналог през последните 20 години по засягане от неблагоприятни климатични събития в сектор "Растениевъдство", като са пострадали 320 000 дка с трайни насаждения в страната. Заявленията, подадени от земеделските производители, показват, че пораженията са на 100%. "Над 5053 заявления бяха подадени чрез областните дирекции "Земеделие" и общинските земеделски служби", информира зам.-министърът. Той съобщи още, че предстои сертифициране на първата площадка за наземни генератори за борба с градушки, след което и стартиране на действия по изграждане на мрежа от генератори в цялата страна.

Областният управител на област Кюстендил инж. Методи Чимев и кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, които присъстваха на срещата, благодариха за добрата съвместна работа между местната и държавната власт. Те изтъкнаха, че земеделските производители в областта вече работят по учредяването на сдружение на овощарите, което в перспектива ще регистрира защитено географско указание "Кюстендилска череша" - марка, която да гарантира качество и разпознаваемост на продукцията.