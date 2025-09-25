Кола се заби в тролей в Русе - обърна се по таван (СНИМКИ)

Тежка катастрофа между кола и тролейбус от градския транспорт блокира движението по един от най-натоварените булеварди в Русе тази сутрин. В автомобила, който се е обърнал по таван, е имало две жени, едната е с по-тежки наранявания. Няма пострадали пътници от автобуса.

По чудо по време на инцидента не е имало пешеходци по тротоара. Според очевидци, жената се е движила в крайна лява лента, когато завила рязко вдясно, ударила се в тролейбуса, след което автомобилът й се преобърнал.

На място са пристигнали екипи на Пътна полиция и Спешна помощ.

Причините за инцидента се изясняват.