Кола се заби в тролей в Русе - обърна се по таван (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
По чудо по време на инцидента не е имало пешеходци по тротоара

Кола се заби в тролей в Русе - обърна се по таван (СНИМКИ)
Тежка катастрофа между кола и тролейбус от градския транспорт блокира движението по един от най-натоварените булеварди в Русе тази сутрин. В автомобила, който се е обърнал по таван, е имало две жени, едната е с по-тежки наранявания. Няма пострадали пътници от автобуса.

По чудо по време на инцидента не е имало пешеходци по тротоара. Според очевидци, жената се е движила в крайна лява лента, когато завила рязко вдясно, ударила се в тролейбуса, след което автомобилът й се преобърнал.

На място са пристигнали екипи на Пътна полиция и Спешна помощ.

Причините за инцидента се изясняват.

