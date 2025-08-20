Комисия консултира пострадалите от големия пожар в Българово

Екипи на регионалната дирекция "Социално подпомагане" в Бургас приемат заявления на пострадалите от големия пожара в събота, като консултират хората какви помощи могат да получат.

Приемната е разположена в сградата на кметството и ще работи до 17:00ч. Собствениците, чиито къщи изгоряха, трябва да представят документ за самоличност и документ за собственост на пострадалия имот.

При пожара на 16 август бяха засегнати над 20 обитаеми постройки във вилна зона “Лозниците” на град Българово. Две комисии извършват оглед на щетите. Едната установява какво общинско имущество е пострадало от огъня, а втората извършва опис на пострадалото имущество в частните имоти.