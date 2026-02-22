Консултациите за състав на РИК-Варна за изборите завършиха без съгласие за ръководството ѝ

Във Варна консултациите за състав на Районната избирателна комисия за изборите на 19 април завършиха без съгласие за ръководството ѝ.

Днес в Областната управа се явиха представители на всички парламентарно представени политически партии и коалиции в 51-вото Народно събрание, които представиха пълен набор от необходимите документи. Бяха направени 17 предложения за членове на РИК, колкото са посочени и с решението на ЦИК. Партиите обаче не постигнаха съгласие кой е да председател на РИК-Варна.

От коалиция ГЕРБ-СДС предложиха юриста Велин Жеков, изпълнявал длъжността през последните години, а предложението на коалиция ПП-ДБ беше Дарина Илиева, също юрист. Илиева беше и предложението за секретар на РИК, ако не бъде одобрена за председател, другият кандидат за поста беше на коалиция "БСП Обединена левица" – Олга Куцарова.

Беше постигнато съгласие заместник председателите на РИК да бъдат четирима. Такова решение се взима за първи път, след като предложението на коалиция ПП-ДБ получи одобрение от останалите участници в консултациите.

До 27 февруари ЦИК трябва да определи състава, председателя, заместник председателите и секретаря на РИК. Разпределението на 17-членната избирателна комисия във Варна е следното: ГЕРБ-СДС ще има 5 членове; ПП-ДБ – 3 членове; "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" по 2 членове; "БСП – Обединена левица", ИТН , "Алианс за права и свободи", МЕЧ и "Величие" - по 1 член.