Конте: Нямаме право да се оплакваме, това е нивото в Шампионската лига

Шампионът на Италия Наполи записа тежко поражение с 2:6 при гостуването си в Айндховен на ПСВ в мач от Шампионската лига. Треньорът на италианците Антонио Конте сподели след срещата, че е разочарован от представянето на избраниците си.

"Има голямо разочарование, но тези ситуации никога не са само плод на случайност. Трябва да си вземем поуки от всичко, което се случи в този мач, за да се върнем на правия път. През миналия сезон спечелихме Скудетото по изключителен, невероятен начин, с ограничен брой играчи, които надхвърлиха възможностите си. Бяхме много сплотени и солидни. Заради участието ни в Европа през лятото трябваше да привлечем доста футболисти, които по мое мнение ни дойдоха в повече, защото девет нови лица в съблекалнята не са никак малко. Още от началото на сезона знаех, че ще ни бъде трудно, защото съм наясно какво е необходимо, за да се нагласим и да се напаснем след всичките тези промени", заяви Конте.

"Това е нивото. Това е Шампионската лига. Нямаме право да се оплакваме. Трябва да свършим още много работа, но сме наясно, че ще имаме много трудности през сезона и трябва да бъдем готови да вложим много усилия и да работим здраво. Виждам всеки ден момчетата и когато се опитвам да успокоя напрежението, не го правя в търсене на извинения. Виждам нещата и знам, че ни предстои сложна кампания. Но не трябва да се отчайваме. Просто трябва да върнем химията, която имахме през миналия сезон, въпреки че имаме и деветима нови. Изисква се време, за да се създадат нужните връзки, трябва търпение", каза още той.