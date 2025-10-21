Интер продължава без грешка, Наполи с тежка загуба в Шампионската лига

Отборът на Интер записа трета поредна в Шампионската лига, след като се наложи с 4:0 над Роял Юнион СЖ като гост. По този начин играчите на Кристиан Киву продължават да нямат дори допуснат гол в турнира (9:0 разлика) и делят първото място във временното класиране с шампиона ПСЖ и Арсенал.



Киву направи сериозни ротации в състава си и даде почивка на основни играчи като Аканджи, Ачерби, Мхитарян, Барела и Димарко, които останаха на скамейката. Въпреки това Интер нямаше никакъв проблем да се поздрави с изразителния успех. Дъмфрис и Мартинес се разписаха в края на първата част и дадоха нужното спокойствие на италианците, които след почивката стигнаха до още два гола чрез Чалханоглу и Еспозито.



Тежка вечер в Европа изживя шампионът на Италия Наполи. „Сините“ катастрофираха при визитата си в Айндховен на ПСВ и загубиха с 2:6. За Наполи това е второ поражение в турнира, след като отстъпиха и в откриващия кръг срещу Манчестър Сити. На два пъти за италианците се разписа Скот Мактоминей, но червен картон на Лоренцо Лука четвърт час преди края сложи край на и без толкова малката интрига в срещата.



ПСВ е с 4 точки след три кръга.