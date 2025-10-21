Шоу на Барселона и шест гола срещу Олимпиакос в Шампионската лига

Отборът на Барселона записа изключително изразителна победа с 6:1 срещу Олимпиакос в третия си двубой от тазгодишното издание на Шампионската лига. С три гола за каталунците се отличи Фермин Лопес, който наскоро се завърна в игра след контузия. Две попадения добави англичанинът Маркъс Рашфорд, а веднъж точен бе и Ламин Ямал, който се разписа от дузпа.

За Барселона победата е втора в Шампионската лига. В предишния кръг шампионите на Испания отстъпиха у дома пред първенеца на Европа ПСЖ. От своя страна гръцкият гранд Олимпиакос е с една точка след три изиграни срещи.

Важно е да се отбележи, че гостите завършиха мача с 10 човека, след като пресилен червен картон получи Сантяго Есен още в 56-ата минута.

Домакините си осигуриха добра преднина още до почивката, благодарение на Фермин Лопес, който се разписа на два пъти. Барселона можеше да поведе още в петата минута, когато Маркъс Рашфорд прати топката над вратата на Олимпиакос. Две минути по-късно обаче Фермин Лопес се възползва от изгодна възможност след дрибъл на Ламин Ямал и реализира за 1:0.

Барселона стигна до втория си гол в мача малко преди края на първата част. Започналият като титуляр 17-годишен Педро „Дро“ Фернандес подаде към Лопес в 39-ата минута и с отличен удар той преодоля вратаря на Олимпиакос Константинос Цолакис за 2:0 в полза на домакините.

Футболистите на Олимпиакос успяха да вкарат топката в мрежата на каталунците за 1:2 в 50-ата минута, след като Аюб Ел Кааби засече с глава чудесно центриране на Даниел Поденсе, но голът бе отменен заради засада малко преди това и бе отсъдена дузпа за гръцкия тим. Така четири минути след първоначалното си попадение Ел Кааби отново се разписа за 1:2.

Гостите останаха с човек по-малко в 57-ата минута, когато втори жълт и съответно червен картон получи Сантяго Есе. Каталунският гранд получи правото да изпълни дузпа за нарушение срещу Маркъс Рашфорд и в 68-ата минута Ламин Ямал бе точен при наказателния удар, правейки резултата 3:1.

Влезлият в игра от резервната скамейка Френки де Йонг пропусна възможност за Барселона в 70-ата минута, но четири минути по-късно Рашфорд не сгреши след подаване от Алехандро Балде и покачи аванса на домакините на 4:1. Фермин Лопес оформи хеттрика си нови две минути по-късно, в 76-ата, след като бе оставен непокрит от защитата на Олимпиакос, а в 79-ата минута Маркъс Рашфорд отбеляза второто си попадение в мача за крайното 6:1.