БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:37 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:30 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шоу на Барселона и шест гола срещу Олимпиакос в Шампионската лига

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Запази

За Барселона победата е втора в Шампионската лига.

Барселона, Фермин Лопес
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Барселона записа изключително изразителна победа с 6:1 срещу Олимпиакос в третия си двубой от тазгодишното издание на Шампионската лига. С три гола за каталунците се отличи Фермин Лопес, който наскоро се завърна в игра след контузия. Две попадения добави англичанинът Маркъс Рашфорд, а веднъж точен бе и Ламин Ямал, който се разписа от дузпа.

За Барселона победата е втора в Шампионската лига. В предишния кръг шампионите на Испания отстъпиха у дома пред първенеца на Европа ПСЖ. От своя страна гръцкият гранд Олимпиакос е с една точка след три изиграни срещи.

Важно е да се отбележи, че гостите завършиха мача с 10 човека, след като пресилен червен картон получи Сантяго Есен още в 56-ата минута.

Домакините си осигуриха добра преднина още до почивката, благодарение на Фермин Лопес, който се разписа на два пъти. Барселона можеше да поведе още в петата минута, когато Маркъс Рашфорд прати топката над вратата на Олимпиакос. Две минути по-късно обаче Фермин Лопес се възползва от изгодна възможност след дрибъл на Ламин Ямал и реализира за 1:0.

Барселона стигна до втория си гол в мача малко преди края на първата част. Започналият като титуляр 17-годишен Педро „Дро“ Фернандес подаде към Лопес в 39-ата минута и с отличен удар той преодоля вратаря на Олимпиакос Константинос Цолакис за 2:0 в полза на домакините.

Футболистите на Олимпиакос успяха да вкарат топката в мрежата на каталунците за 1:2 в 50-ата минута, след като Аюб Ел Кааби засече с глава чудесно центриране на Даниел Поденсе, но голът бе отменен заради засада малко преди това и бе отсъдена дузпа за гръцкия тим. Така четири минути след първоначалното си попадение Ел Кааби отново се разписа за 1:2.

Гостите останаха с човек по-малко в 57-ата минута, когато втори жълт и съответно червен картон получи Сантяго Есе. Каталунският гранд получи правото да изпълни дузпа за нарушение срещу Маркъс Рашфорд и в 68-ата минута Ламин Ямал бе точен при наказателния удар, правейки резултата 3:1.

Влезлият в игра от резервната скамейка Френки де Йонг пропусна възможност за Барселона в 70-ата минута, но четири минути по-късно Рашфорд не сгреши след подаване от Алехандро Балде и покачи аванса на домакините на 4:1. Фермин Лопес оформи хеттрика си нови две минути по-късно, в 76-ата, след като бе оставен непокрит от защитата на Олимпиакос, а в 79-ата минута Маркъс Рашфорд отбеляза второто си попадение в мача за крайното 6:1.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Олимпиакос #Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
3
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
4
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
5
Прекъснаха гледането на мярката на 15-годишния, убил с нож свой...
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
6
Президентът Радев: Управляващите са в парализа

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Шампионска лига

Моуриньо: Не съм отказвал на Нюкасъл, но не бих заменил Бенфика за друг клуб
Моуриньо: Не съм отказвал на Нюкасъл, но не бих заменил Бенфика за друг клуб
Барселона загрява за Ел Класико с домакинство на Олимпиакос Барселона загрява за Ел Класико с домакинство на Олимпиакос
Чете се за: 01:37 мин.
Атлетико Мадрид се оплака от липсата на топла вода на стадион "Емиратс" Атлетико Мадрид се оплака от липсата на топла вода на стадион "Емиратс"
Чете се за: 00:37 мин.
Тотнъм с кадрови проблеми в защита преди гостуването на Монако Тотнъм с кадрови проблеми в защита преди гостуването на Монако
Чете се за: 02:02 мин.
Усман Дембеле се завърна в групата на ПСЖ за мача с Байер Леверкузен Усман Дембеле се завърна в групата на ПСЖ за мача с Байер Леверкузен
Чете се за: 00:47 мин.
Хосеп Гуардиола: Трябваше да победим Монако Хосеп Гуардиола: Трябваше да победим Монако
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница
Обвиняемият за убийството в столичен мол остава в болница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил? Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато? Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване Жестокото убийство в Бургаско: Извършителят е заловен след близо 5 часа издирване
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Атака срещу магистрат: Пребиха бившия зам. градски прокурор на...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Власт на ротация: Мнозинството търси нова формула за управление и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ