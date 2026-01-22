Контролата ЦСКА 1948 - Спартак Търнава бе прекратена заради дъжд, словаците вкараха единствения гол

ЦСКА 1948 загуби с 0:1 контролната си среща със словашкия Спартак Търнава, но проверката продължи само едно полувреме заради тежките метеорологични условия на зимния лагер на "червените" в Турция.

Старши треньорът Иван Стоянов стартира с Петър Маринов, Диего Медина, Адама Траоре, Петър Витанов, Хуанми Karon, Егор Пархоменко, Флориан Кребс, Марто Бойчев, Фредерик Масиел, Георги Русев и Атанас Илиев.

ЦСКА 1948 създаде първото положение в осмата минута, когато пробив на Георги Русев бе спрян и топката излезе в корнер. Флориан Кребс центрира и намери Мамаду Диало в наказателното поле, а ударът на нападателя бе избит от голлинията. Още в ответната атака Спартак поведе в резултата, след като Якуб Паур засече центриране с глава и прехвърли Маринов за 1:0.

Това се оказа и крайният резултат на контролата на "червените", тъй като дъждът се засили на полувремето и двубоят бе прекратен предсрочно. ЦСКА 1948 все още няма победа в контролите, а следващият мач е на 26 януари срещу словашкия Слован.

ЦСКА 1948 ще започне пролетния дял от българското първенство срещу Монтана на 6 февруари.