БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Контролата ЦСКА 1948 - Спартак Търнава бе прекратена заради дъжд, словаците вкараха единствения гол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази
Контролата ЦСКА 1948 - Спартак Търнава бе прекратена заради дъжд, словаците вкараха единствения гол
Слушай новината

ЦСКА 1948 загуби с 0:1 контролната си среща със словашкия Спартак Търнава, но проверката продължи само едно полувреме заради тежките метеорологични условия на зимния лагер на "червените" в Турция.

Старши треньорът Иван Стоянов стартира с Петър Маринов, Диего Медина, Адама Траоре, Петър Витанов, Хуанми Karon, Егор Пархоменко, Флориан Кребс, Марто Бойчев, Фредерик Масиел, Георги Русев и Атанас Илиев.

ЦСКА 1948 създаде първото положение в осмата минута, когато пробив на Георги Русев бе спрян и топката излезе в корнер. Флориан Кребс центрира и намери Мамаду Диало в наказателното поле, а ударът на нападателя бе избит от голлинията. Още в ответната атака Спартак поведе в резултата, след като Якуб Паур засече центриране с глава и прехвърли Маринов за 1:0.

Това се оказа и крайният резултат на контролата на "червените", тъй като дъждът се засили на полувремето и двубоят бе прекратен предсрочно. ЦСКА 1948 все още няма победа в контролите, а следващият мач е на 26 януари срещу словашкия Слован.

ЦСКА 1948 ще започне пролетния дял от българското първенство срещу Монтана на 6 февруари.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
1
Президентът Румен Радев във Фейсбук: Готови сме, можем и ще успеем!
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
2
Обилен снеговалеж усложни пътната обстановка в Смолянско
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
3
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
4
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
5
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на...
Скандал беляза Държавното първенство по борба
6
Скандал беляза Държавното първенство по борба

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Български футбол

Минимален успех за Локомотив Пд в първата контрола в Турция
Минимален успех за Локомотив Пд в първата контрола в Турция
Стилиян Петров: Веселите истории в българския футбол нямат край Стилиян Петров: Веселите истории в българския футбол нямат край
Чете се за: 02:02 мин.
Лудогорец ще търси положителна развръзка в Глазгоу Лудогорец ще търси положителна развръзка в Глазгоу
Чете се за: 02:02 мин.
Петър Станич: Очаква ни напрегнат мач срещу качествен отбор Петър Станич: Очаква ни напрегнат мач срещу качествен отбор
Чете се за: 01:00 мин.
Хулио Веласкес: Кондиционно отборът стои добре Хулио Веласкес: Кондиционно отборът стои добре
Чете се за: 01:20 мин.
Славия с убедителна победа във втората си контрола Славия с убедителна победа във втората си контрола
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Борда за мир, очаква се ратификация от парламента Правителството даде мандат на премиера за подписване на присъединяването на страната ни към Борда за мир, очаква се ратификация от парламента
Чете се за: 04:47 мин.
По света
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
Чете се за: 01:30 мин.
САЩ и Канада
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Промените в Изборния кодекс: Напрежение в пленарната зала и край на...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
Доналд Тръмп и "вечната сделка" – има ли напредък...
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Опашки от камиони на ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ