ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Костадин Костадинов: България има нужда от преосноваване

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Сарафов явно вече не е необходим на Пеевски, коментира лидерът на "Възраждане"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

"Приветствам всеки един опит за разрушаване на сегашната политическа система. България има нужда от преосноваване, има нужда от нова Конституция, от нов обществен договор. България има нужда от възстановяване на доверието между властта и народа". Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той заяви, че основната цел на опозицията е да свали правителството и за това има два начина: парламентарният е вот на недоверие, извънпарламентарният е протести.

"Когато гледахме вота на недоверие за вътрешната сигурност, внесен от ПП-ДБ и МЕЧ, се оказа, че въпреки огромния обем от 80 страници, една част от мотивите, около десетина страници, са преписани едно към едно от доклади на ЕК, а другата част даваха признаци, че са писани с помощта на изкуствен интелект".

Още през февруари "Възраждане" доказаха, че Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор, а обикновен прокурор, заяви още Костадинов и коментира, че на Върховния касационен съд му е отнело 8 месеца "да стигне до нашите заключения".

"Според мен това отново е свързано с влиянието на Пеевски в съдебната власт, защото той има превес там в момента. Очевидно е, че Сарафов вече не му е необходим. Няма как да знаем, защото съдебната система е много мръсна и нечистоплътна, със страшно много зависимости и престъпност по висшите етажи. Единственото хубаво на настоящата политическа криза е, че прекалено бързо износва марионетките във властта".

Според лидера на "Възраждане" евроатлантическото направление работи "по унищожаването на българската държавност от десетилетия", а последният удар ще бъде нанесен на 1 януари, когато България "ще бъде анексирана в еврозоната".

"Еврозоната се намира в много тежко състояние в момента и ще рухне. Влизането на България, парадоксално, ще допринесе за това, защото България не е силен елемент. България има силна валута, защото е обезпечена с левове. Когато те престанат да съществуват и когато нашият резерв, който имаме към буфера на валутния борд, отиде в ЕЦБ, ние се прощаваме с основата на своята валута и финансова стабилност".

Влизането на България в еврозоната предизвика огромна инфлация и всички го виждат, каза още Костадинов. Според него председателят на НСИ "ще изгърми като бушон като колегата си от Гърция, който влезе в затвора за фалшифициране на данни".

Костадинов заяви, че не се притеснява от евентуален политически проект на президента Румен Радев:

"Негово право е, случвало се е. Мен това не ме притеснява. Заради политическата криза през последните години видяхме колко политически проекти се появиха и изчезнаха като мухи еднодневки".

Вижте целия разговор във видеото

#"Възраждане" #Костадин Костадинов

Последвайте ни

