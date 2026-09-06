Костадин Костадинов: Нека бъдем достойни за онези, които извършиха Съединението през 1885 г.
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Снимка: БТА
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България утре – това сме ние, българите, днес. Това заявява във видеообръщение лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, публикувано в профила му във Фейсбук по повод Деня на Съединението.
"Нека бъдем достойни за онези, които извършиха Съединението през 1885 г. Нека пазим единството, националното си достойнство и стремежа към свободна, силна и независима България", посочва Костадинов.