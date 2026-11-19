Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов ще сезира прокуратурата за невярна информация и фалшифицирани данни, въз основа на които България е влязла в еврозоната. Според него са извършени поредица от престъпления от страна на Министерството на финансите, Министерски съвет, Националния статистически институт и Българската народна банка.

Костадин Костадинов, „Възраждане“: „Днес подавам сигнал до прокуратурата във връзка с фалшифицираните данни за инфлацията и държавния бюджет, за които свидетелства Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет, и за които бяха публикувани данни и от Евростат. Очевидно е, че е извършено престъпление – документна измама, за което сезирам Главна прокуратура и изпълняващия функциите главен прокурор към момента. Извършени са поредица от свързани престъпления в Министерството на финансите, Министерския съвет, Националния статистически институт и Българската народна банка. Считам, че ако не бъде взето политическо решение, а се вземе решение въз основа на закона и на предоставените от мен доказателства, би следвало да бъде обявено влизането на България в еврозоната за незаконно, защото едно незаконно действие не може да доведе до законни последици.“

Лидерът на „Възраждане“ благодари на няколко неправителствени организации и експерти, които са му предоставили допълнителна аргументация и документация във връзка с извършените фалшификации и подчерта, че се надява поне веднъж да види как българският закон се прилага въз основа на волята на законодателя, а не на волята на собствениците на държавата.