Кристиан Георгиев, Александър Кръшняк и Петър Гергьовски се явиха на физическите тестове на БФ Ски

Базата на НСА "Васил Левски" в София бе домакин на физическите тестове, които организира направление "Сноуборд" за младежките национали и проектонационалите по сноуборд.

От водещите атлети участие взеха Кристиан Георгиев, Александър Кръшняк и Петър Гергьовски, съобщават от БФ Ски.

От проектонационалите на стадиона на НСА бяха Георги Караджинов, Андреа Коцинова, Аглика Георгиева и Анита Райчева. Тестове покриха и доста от подрастващите сноубордисти от клубовете и носители на купа "Надежди".