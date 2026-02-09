БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кристиян Цанев покри норматив в скока на с за световния шампионат по лека атлетика

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Състезателят от клуб Спартак Плевен се справи с височината от 2.12 метра.

лека атлетика писта лого
Снимка: БГНЕС
Кристиян Цанев покри норматив в скока на височина на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години.

Състезателят от клуб Спартак Плевен се справи с височина 2.12 метра, колкото е изискването на Световната атлетика за участие в планетарния шампионат при подрастващите атлети в Юджийн, САЩ от 5 до 9 август.

Цанев, който се подготвя при специалиста Георги Гетов, направи 14 скока в сектора. 17-годишният атлет започна без грешка на 1.89, а след това взе от втори опит 1.94 и трети опит 1.99 и 2.03.

На 2.03 метра Делчо Арбалиев (Локомотив Пловдив) си направи личен рекорди поведе в състезанието като превзе летвата от първи опит. Цанев доведе личния си рекорд до 2.07 от втори опит, а на тази височина Делчо отпадна. Емир Ялмаз (Турция) зае третото място с 2.03 метра.

Останал сам в сектора Цанев пробва един неуспешен опит на 2.10 и реши да атакува директно норматива за световния шампионат на 2.12 и успя във втория си скок. С този резултат той влезе в топ 10 на световната ранглиста за юноши и в топ 5 на европейската класация.

През тази година още трима български атлети вече имат норматив за световно първенство за юноши и девойки до 20 години: Сияна Бръмбарова (скок дължина и скок височина), Зинга Барбоза Фирмино (троен скок) и Анжелина Петкова (троен скок), съобщават от БФЛА.

#Световно първенство по лека атлетика в САЩ

