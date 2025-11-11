БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Легенда на тениса ще бъде лектор на еднодневен семинар в София

Италианецът е известен с работата си като личен треньор на Моника Селеш, Робин Сьодерлинг, Симона Халеп, Даниела Хантухова и други големи шампиони в тениса.

Клаудио Пистолези
Снимка: БФ Тенис
Българската федерация по тенис, Италианската търговска камара в България и „Трио консулт“ организират семинар с един от водещите лектори в сферата на треньорското обучение Клаудио Пистолези на 23 ноември в Българския национален тенис център в София, съобщиха от БФТ.

Събитието ще се състои от 10:00 до 18:00 часа, а основните теми са „Преходът от юношеския към професионалния тенис“ - за треньори (от 10:00 до 12:00 часа) и „Ползите на системата на колежанския тенис в САЩ“ - за треньори и за родители (15:00 до 17:00 часа).

Между двете лекции - от 13:00 до 14:30 часа, 58-годишният специалист ще изнесе практическо занятие на корта, в което ще акцентира върху основните стъпки в прехода от юношеския към професионалния тенис.

След 17:00 часа той ще отговаря на въпроси на треньори и родители.

Пистолези е известен с работата си като личен треньор на Моника Селеш, Робин Сьодерлинг, Симона Халеп, Даниела Хантухова и други големи шампиони в тениса. Като състезател е европейски първенец до 18 години и победител в US Open за юноши. Италианецът е дългогодишен член на Съвета на играчите на ATP и на италианския отбор за Купа Дейвис. Основател на Глобалната професионална тенис треньорска асоциация (GPTCA), сертифицирана от ATP.

