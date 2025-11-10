БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ива Иванова продължава във втория кръг в Ираклион

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Българката обърна представителка на Словения в южната ни съседка.

Ива Иванова си гарантира място във втория кръг на турнира в Ираклион. Българката победи Пиа Ловрич с 5:7, 6:3, 6:4 за 2:42 часа на старта.

Българската представителка поведе с 5:3 в първата част и пропусна два сетбола в десетия гейм, но словенката направи обрат със серия от четири поредни. Във втория сет българката успя да направи серия от три поредни части в края и след 6:3 са изравни резултата. В решителния трети сет тя отново взе аванс от 5:3, в следващия гейм загуби подаването си, но в десетия успя да стигне до нов брейк и да затвори срещата, въпреки че Ловрич спаси три от четирите мачбола.

По-рано днес Росица Денчева също достигна до втория кръг на сингъл, а 15-ата поставена Денислава Глушкова ще започне утре срещу квалификантка.

В турнира на двойки Беатрис Спасова и Елена Гийслер (Германия) загубиха от вторите поставени сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович с 5:7, 3:6 за 75 минути. Росица Денчева и Федерика Урджези (Италия) играят в момента срещу номер 1 Михаела Байерлова (Чехия) и Даря Лодикова (Русия).

#Ива Иванова

