Григор Димитров: Целта е титлата в Бризбейн

Григор Димитров е готов за началото на новия тенис сезон, а първата му голяма задача е турнирът в Бризбън.

Предстоящото му участие ще е десето на този турнир, като до момента той е двукратен шампион (2017 и 2024), а освен това има още един финал, два полуфинала и три четвъртфинала.

„Последните месеци бяха много интересни за мен. Нямах търпение отново да се върна на ниво, на което мога да се състезавам. Няма по-добро място от това да започнеш сезона. Чувствам се добре и психически, и физически, което е важно, за да мога да се състезавам“, каза Григор пред местни медии.

Той говори и за успехите на един от най-любимите си турнири в календара.

„Има много причини да обичам Бризбън. Още в първия ден бях впечатлен. Обожавам да играя на „Пат Рафтър Арена“. Всяка следваща година става все по-добре за играчите. Тук съм имал много добри резултати и това само добавя още позитиви за мен. Ще бъде сбъдната мечта да спечеля турнира, особено в положението, в което съм сега. Всеки път, когато стъпя на корта, целта е да покоря турнира. Сега не е по-различно“, сподели Гришо.

Димитров посреща новата година под №44 в света, след като през по-голямата част от миналия сезон не игра, заради получената контузия срещу Яник Синер на Уимбълдън.

„Ранкингът ми в момента не казва достатъчно, но правя правилните неща, надявам се тялото ми да позволява да преминавам тежките моменти в мачовете. Чувствам се отлично. Дойдох по-рано, за да си дам повече време и да се уверя, че тялото ми е на 100%. Цел №1 за мен е да усещам, че съм готов да се състезавам и че нямам слабости в тялото“, допълни той.

Първата ракета на България разкри подробности и за физическото си състояние.

„Гръдният мускул е добре. Правя лицеви опори. Хубаво е отново да се чувствам малко по-силен. Имахме време отново да надграждам. Минах през болезнени моменти. По отношение на горната част от тялото, никога не е било лесно, защото играя с една ръка. Не бях сигурен, че отново ще мога да сервирам максимално силно, да играя силни форхенди. Малко по-малко… казах си, че още имам време, още съм мотивиран. Много съм доволен от тренировките във фитнеса“, добави хасковлията.

Григор говори и за трудните моменти, докато лекува травмата си.

„Имах правилните хора около себе си. Не говоря само за спорта, а извън него. Хора, които ми дават правилната перспектива. Щастлив съм. Изисквам повече от себе си и знам от какво имам нужда, за да съм по-добър“, категоричен е Димитров.