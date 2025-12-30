Новак Джокович се прицели в участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сръбският тенисист не смята да слага край на своята кариера в близко бъдеще.

новак джокович прицели участие олимпийските игри лос анджелис
Слушай новината

Новак Джокович не смята да слага край на своята кариера в близко бъдеще. Най-добрият сръбски тенисист планира да продължи професионалния си път поне до 2028 година, когато ще бъдат и Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028. Носителят на 24 титли от Големия шлем обяви своето намерение на Световната спортна среща на върха в Дубай.

Искам да продължа кариерата си. Олимпийските игри през 2028 г. в Лос Анджелис са моята пътеводна звезда, но честно казано, няма ограничения. Така че ще видим. Разбирате ли какво имам предвид? Нека просто продължим“, заяви 38-годишната легенда.

Джокера, както е известен още сърбинът, завоюва титлите в Атина и Женева през 2025 година. Освен това Джокович си проправи път до Топ 4 във всеки един турнир от Големия шлем през изминалите 12 месеца.

