Нестеров продължава към четвъртфиналите на двойки в Манама

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и грузинецът Александър Бакши надделяха над Лео Матисен (Република Южна Африка) и Рушикеш Сонаване (Индия) със 7:5, 6:0 за малко повече от час. Двубоят вървеше равностойно до 5:5, след което Нестеров и Бакши взеха седем поредни гейма, за да триумфират.

Така за място на полуфиналите те ще играят срещу Дев Джавиа (Индия) и Олаф Печковски (Полша).

В схемата на сингъл Нестеров е поставен под №7 и ще започне утре срещу Максимилиан Хомберг (Германия).