Димитър Кузманов отпадна на старта на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в японския град Кобе

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
32-годишният българин отстъпи на водача в схемата Чун-Син Цън (Тайван).

димитър кузманов пребори четвъртфинал простейов
Снимка: БТА
Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в японския град Кобе с награден фонд 100 хиляди долара.

32-годишният българин беше елиминиран от поставения под номер 1 Чун-Син Цън (Тайван) с 4:6, 1:6 след 76 минути игра.

Пловдивчанинът загуби подаването си в откриващия гейм на мача, след което при 3:4 поведе с 40:15 при сервис на съперника, но не се възползва от двата си шанса да върне пробива. В последствие 131-ият в световната ранглиста азиатец доминираше, взе първия сет и поведе с 4:0 във втория по пътя си към крайната победа.

Свързани статии:

Григор Димитров остава на 44-о място в световната ранглиста на ATP, Карлос Алкарас се завърна на върха
Григор Димитров остава на 44-о място в световната ранглиста на ATP, Карлос Алкарас се завърна на върха
При дамите Виктория Томова е 134-а.
Чете се за: 01:52 мин.
#Димитър Кузманов

