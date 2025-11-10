Григор Димитров остава на 44-о място в световната ранглиста на ATP, Карлос Алкарас се завърна на върха

Григор Димитров запази 44-о място в световната ранглиста на ATP. Българинът е с актив от 1180 точки. За него сезонът завърши и той ще се надява на по-успешна 2026 година, след като в тази бе преследван от множество контузии.

Димитър Кузманов е номер 250. Пловдивчанинът отпадна днес в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в японския град Кобе с награден фонд 100 хиляди долара.

Карлос Алкарас се завърна на върха. Испанецът е с 11 050 точки, а Яник Синер е втори с 10 000. Алкарас започна успешно участие на финалите в Торино вчера и се нуждае от още две победи в групата, за да си гарантира и на теория, че ще приключи годината като номер 1.

Шампионът от турнира в Атина Новак Джокович се изкачи с една позиция и от днес е четвърти. Тейлър Фриц се смъкна на шестото място. Джак Дрейпър затваря Топ 10.

При дамите Виктория Томова е 134-а. Лиа Каратанчева качи две места до 291-ото.

В топ 500 от българките са още В топ 500 са още Изабелла Шиникова (№336), Денислав Глушкова (№368), Елизара Янева (№437) и Гергана Топалова (№440).

Годината като номер 1 ще завърши Арина Сабаленка. Втора е Ига Швьонтек, следвана от Коко Гоф и Аманда Анисимова. Шампионката от финалите на WTA Елена Рибакина изкачи едно място и е вече пета.