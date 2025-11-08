БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нестеров отпадна на крачка от финала в Манама

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Петият в схемата отстъпи драматично след тайбрек във финалния сет.

пьотр нестеров успя влезе основната схема сингъл турнира atp challenger софия
Българският тенисист Пьотр Нестеров загуби на полуфиналите на единично на турнира на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 15 хиляди долара.

Петият в схемата Нестеров отстъпи пред номер 6 Нино Ереншнайдер (Германия) с 2:6, 6:2, 6:7(3) за 2:38 часа на корта.

22-годишният българин загуби първия сет, но доминираше във втората част и изравни резултата. В решителния трети сет той пропиля аванс от 3:0, а сервирайки за мача допусна пробив. В тайбрека националът изостана с 1:5 и след 3:6 отпадна от надпреварата.

Така Нестеров не успя да стигне до първия си финал поединично във веригата на Международната федерация ITF от месец май насам.

