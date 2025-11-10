БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пуснаха Никола Саркози, след като престоя само 20 дни в...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росица Денчева продължава към втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция)

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Росица Денчева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка отстрани Михаела Байерлова (Чехия) с 3:6, 6:4, 6:1 след почти два часа и половина игра. Тя навакса сет и ранен пробив пасив във втория, в който след 4:4 взе седем поредни гейма по пътя си към обрата. Българската тийнейджърка се възползва от колебанията в подаването на чехкинята, която допусна цели 17 двойки грешки, 12 от които във втория и в третия сет.

Още две българки ще участват в основната схема поединично. Ива Иванова ще играе по-късно днес срещу Пиа Ловрич (Словения), а 15-ата поставена Денислава Глушкова ще започне утре срещу квалификантка.

Виктория Велева пък остана на крачка от основната надпреварата, след като загуби във финалния кръг на пресявките от румънката Симона Оджеску със 7:5, 2:6, 2:6.

В турнира на двойки Денчева и Федерика Урджези (Италия) ще се изправят в първия кръг срещу номер 1 Байерлова и Даря Лодикова (Русия), а Беатрис Спасова и Елена Гийслер (Германия) ще стартират срещу вторите поставени сръбкини Наталия Сенич и Аня Станкович. Двете срещи са насрочени за този следобед.

